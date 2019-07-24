

محمد الفهد | العراق

أنتِ السلامُ الذي رغم العدا صمدا

وأنتِ حبٌّ جميلٌ داخلي ولِدا

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وأنتِ قافيةٌ طابتْ محاسنها

فسجّلَ الشعرُ فحواها إذا شهدا

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يا كلَّ شيءٍ من الدنيا ظفرتُ بهِ

مالي بحبّكِ إلّا الشوقُ إنْ صعدا

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فتستقرُّ شراييني على قلقٍ

قد أفقدُ اليومَ نبضي أو أموتُ غدا

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هي المشاعرُ لم تهدأْ معاركها

ولم تحدّدْ لها في أضلعي أمدا

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فمن سواكِ على قلبي مسيطرةٌ

ومن توغّلَ في قلبي ومن صعدا؟

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ومَنْ سوى لمعة ِ العينينِ تدهشني

فيها رأيتُ جمالَ الكونِ متّقدا

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فساعديني على هذا الغرامِ فلنْ

أنسى هواكِ وإنْ عذبْتني أبدا