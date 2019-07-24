محمد الفهد | العراق
أنتِ السلامُ الذي رغم العدا صمدا
وأنتِ حبٌّ جميلٌ داخلي ولِدا
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وأنتِ قافيةٌ طابتْ محاسنها
فسجّلَ الشعرُ فحواها إذا شهدا
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يا كلَّ شيءٍ من الدنيا ظفرتُ بهِ
مالي بحبّكِ إلّا الشوقُ إنْ صعدا
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فتستقرُّ شراييني على قلقٍ
قد أفقدُ اليومَ نبضي أو أموتُ غدا
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هي المشاعرُ لم تهدأْ معاركها
ولم تحدّدْ لها في أضلعي أمدا
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فمن سواكِ على قلبي مسيطرةٌ
ومن توغّلَ في قلبي ومن صعدا؟
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ومَنْ سوى لمعة ِ العينينِ تدهشني
فيها رأيتُ جمالَ الكونِ متّقدا
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فساعديني على هذا الغرامِ فلنْ
أنسى هواكِ وإنْ عذبْتني أبدا