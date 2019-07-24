د. ريم سليمان الخش | باريس
أنى اتجهتُ فقبلتي الفقراء
آلامهم بين الحشا إمضاءُ
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أكتظُ فيهم موجعا وكأنني
فوق الصليب وجثّتي الإرضاء
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المتعبون على العيون شكايةٌ
خجلى وتنكرُ بوحها السيماءُ
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النازفون على المدى وطريقهم
أخدود قهرٍ بالضنى مشّاءُ
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الناظرون لربّهم بقلوبهم
فالمزهرون وأرضهم ضراءُ!!
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والواهبون سماءنا أوزونها
والغيمُ من بركاتهم والماء
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إنّي لأذبح مهجتي لقِراهمُ
ودمي بقرب كعابهم بكّاءُ!!
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ولهم نحرتُ عمامتي مذ أقبلت
واستطعمتني ثورةٌ حمراءُ!!
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عجبا لأقلامٍ ترشُ رصاصها
بقلوبهم هل خانها البؤساء؟!
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أفلم تر الطاغوت يحفر عظمهم؟!
لتُشاد منه هياكلٌ ولواءُ
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أولا ترى سوط الرياح بخيمةٍ
ظلماءَ تنهش سقفها الأجواءُ
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أحلامهم سكنت مكانا هادئا
لاجوعَ لانارٌ ولا أنواءُ...
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فإلى متى يبقى الرصاص قصيدة؟
هزليّة قد خانها الشعراءُ
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أم أنّ عصر العهر يصبغُ أهله
وبعصرنا أوطى الورى أدباءُ!!