

د. ريم سليمان الخش | باريس

أنى اتجهتُ فقبلتي الفقراء

آلامهم بين الحشا إمضاءُ

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أكتظُ فيهم موجعا وكأنني

فوق الصليب وجثّتي الإرضاء

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المتعبون على العيون شكايةٌ

خجلى وتنكرُ بوحها السيماءُ

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النازفون على المدى وطريقهم

أخدود قهرٍ بالضنى مشّاءُ

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الناظرون لربّهم بقلوبهم

فالمزهرون وأرضهم ضراءُ!!

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والواهبون سماءنا أوزونها

والغيمُ من بركاتهم والماء

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إنّي لأذبح مهجتي لقِراهمُ

ودمي بقرب كعابهم بكّاءُ!!

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ولهم نحرتُ عمامتي مذ أقبلت

واستطعمتني ثورةٌ حمراءُ!!

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عجبا لأقلامٍ ترشُ رصاصها

بقلوبهم هل خانها البؤساء؟!

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أفلم تر الطاغوت يحفر عظمهم؟!

لتُشاد منه هياكلٌ ولواءُ

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أولا ترى سوط الرياح بخيمةٍ

ظلماءَ تنهش سقفها الأجواءُ

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أحلامهم سكنت مكانا هادئا

لاجوعَ لانارٌ ولا أنواءُ...

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فإلى متى يبقى الرصاص قصيدة؟

هزليّة قد خانها الشعراءُ

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أم أنّ عصر العهر يصبغُ أهله

وبعصرنا أوطى الورى أدباءُ!!