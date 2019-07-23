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وكيل "الخدمة المدنية": بناء الإنسان أبرز منجزات النهضة المباركة

الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:42 م بتوقيت مسقط

وكيل "الخدمة المدنية": بناء الإنسان أبرز منجزات النهضة المباركة

 

الرؤية - مدرين المكتومية

رفع سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري بوزارة الخدمة المدنية، أسمى التهاني والتبريكات للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله ورعاه- بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين ليوم النهضة المباركة، مؤكدًا أنَّ 23 يوليو كان البداية لمرحلة مهمة في تاريخ عمان الحديث، كيوم دبت فيه روح الحياة العصرية في شرايين بلادنا، لتنهض من ثبات وجمود وتخلف عن ركب الحضارة، إلى دولة عصرية لها مكانتها في العالم كله، وهي مهمة بالفعل قادها بحكمة واقتدار مولانا حضرة صاحب الجلالة أيَّده الله.

وأضاف: في بداية النهضة واجهت عمان تحديات كبرى وصعوبات عدة، لكنَّ الإرداة العمانية خلف القيادة الحكيمة واجهت المستحيل بعزم على محاربة الفقر والجهل والمرض، والوصول لدولة المؤسسات والقانون، لنقف اليوم بعد 49 عامًا أمام قصة نهوض تستحق أن تُروى وتكتب بمداد من ذهب، وفي التقرير الطوعي الذي أُعلن عنه مؤخرًا ويعنى بالتنمية المستدامة والذي تضمَّن 17 محورا مهما، تأكد للعالم كله أن السلطنة استطاعت أن تحقق بالفعل -وقبل 11 سنة- 14 محورا من أهداف التنمية المستدامة 2030. وهذا دليل آخر على الإنجاز من خلال البيانات والأرقام والادلة التي تحققت على أرض السلطنة.

وتابع البوسعيدي: إنَّ المنجز الأهم في مسيرة النهضة هو بناء دولة عُمان الحديثة عبر بناء الإنسان العُماني؛ فقد استطاع صاحب الجلالة أن يبني الدولة على أسس التسامح وقبول الآخر والتعايش والتعددية وبناء دولة القانون والمؤسسات، فنحن لا نتحدث عن مظاهر التمدن التي يشاهدها الجميع فحسب، بل نتحدث عن مفردات أصبح العمانيون فيها الرمز والمثال المحتذى، وسيبقى صاحب الجلالة بحكمته وشخصيته وقيادته، القدوة والمَثل لنا كعمانيين في التسامح وتقبل الآخر، ومن أجل مواصلة مسيرة البناء.

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