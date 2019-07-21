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بيان من الخارجية العمانية حول الأوضاع في مضيق هرمز

الأحد 21 يوليو 2019 12:39 م بتوقيت مسقط

بيان من الخارجية العمانية حول الأوضاع في مضيق هرمز

 

مسقط – العمانية

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن سلطنة عُمان تتابع باهتمام بالغ حركة الملاحة في مضيق هرمز وتدعو جميع الدول إلى ضبط النفس واحترام خطوط الفصل الملاحية والقانون البحري الدولي وعدم تعريض هذه المنطقة إلى مخاطر تؤثر على حرية الملاحة.

ومن هذا المنطلق فإن السلطنة على اتصال مع جميع الأطراف بهدف ضمان المرور الآمن للسفن التجارية العابرة للمضيق مع احتفاظها بحقها في مياهها الإقليمية.

وتتطلع السلطنة إلى قيام الحكومة الإيرانية بإطلاق سراح السفينة البريطانية وتدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة المتحدة إلى حل الخلافات بينهما بالطرق الدبلوماسية.

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