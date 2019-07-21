رجل مثاليٌّ وطفلةٌ حمقاء



سهام الدغاري | ليبيا

سيأتي اليوم الذي سأكرهك فيه

أما الآن دعني أروي لك قصة

عن رجل مثالي يعشق أبويه وظله الصغير ويهتم بزوجته وفي المساء يلعنهم جميعاً ثم ينام

وعن طفلة حمقاء تقضم أظافرها وتبحث بشغفٍ بين طيات غضبه عن كلمة حبٍ واحدةٍ

هو| يصحو صباحاً، يتأنّق، يشعل لفافة تبغ، يطالبها بأن تحبه أكثر، ثم يرفع حاجبه ويمضي

هي| تنفث آهة تمتزج مع دخان لفافته، تتوكأ على خيباتها، تكتب أحبك. ثم تنهض

***

لو لم يكن الليل الويل الحب الحرب، ثم الحنين الحنين الحنين، هل كنت سأروي لك قصة؟

هل كنت لِأهتم لرجل مثالي وطفلة حمقاء.

رجل يكتب الشعر بألف إصبع

وطفلة تلعق مايكتبه إصبعاً إصبعاً ثم تبكي

***

سيأتي اليوم الذي أكرهك فيه

الآن فقط دعني أشرح لك

كيف أني تعلمت:

• أن أنظر إليك من وراء ظلك

• أن أحفر لك ألف قبر وراء الشمس

ومن ثمّ أعبر الأمكنة غير آبهة ٍبِاحمرار ألوانها

• أن أمشي فوق حواف الكلام

دون أن تتفلّق قدماي وأنا ألوك السطور عنوة

ثم أبصقها في وجه اللاحقيقة

• أن أسكب زرقة البحر في عينيْ

داخل جمجمتك ثم أحتسيها دون أن أهتم لملوحتها

وأنا أردد (وجعلنا من الماء كل شيء حي)

***

سيأتي يوم وأكرهك

لذا.....

كن رجلاً مثالياً يعشق أبويه، يهدهد ظله الصغير

يقبل زوجته قبل النوم وفي الصباح

رجلًا أنيقًا يذهب لعمله وهو فَرِحٌ وحين يرجع

في المساء يجلس ليكتب الشعر

كن كل هذا وأكثر

ولا تستمع لطفلة حمقاء تجلس على الرصيف المقابل

تتحسس أثر خطوك وتنتظر

• أن يأتي اليوم الذي ستكرهك فيه.