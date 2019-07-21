أحبُــــــــك



د. موسى رحوم عباس | السويد

قالت: أحبك

قلت: دعيني ألملم جذاذات وجهي، وأجمع أشلاء روحي لديك

أعيد خارطة العمر إلى سابق عهدي

لعل َ الفرات يعود إليَ

جوادا جموحا من الوجـــد

والرغبــــة المشـــــتهاة

تعالي إليَ بروقا ورعدا وحبا وموتا شــظايا

فإني احتراق القصائد في نسغ أشـجارك المســتحيلة ّ!

دعيني أعيد قراءة شعر التَصوف بيتا فبيتا

لعلي أنضو عن اللفظ أسمالــــه

ليأتيني عاريا صارخا مثل وجه الحقيـــقة

قالت : عهدتك تروي مواجع قلبك

دون احتكام لعلم البديع المراوغ

ودون معاجم ، هكذا ، " كما خلق الله "

تذكــــــر ؟ تذكر ؟ يا ......يا

قلت : فاكهة محرمة ما يسمى الوصال وألف

نداء إليك هبــاء !

فما عاد في القلب إلا التَفجع

لذلك أرحل دون عـــويل

فخيلي تحمحم دون صهيـل

غدا القلب مملكة ليس فيها رعايا

أقول :

دعيني ألملم جذاذات وجهي ، وأجمع أشلاء روحـي لديك

وكلُ الذي أعرف أني:

أحبــــك



