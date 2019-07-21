الحُـسين عــادلا



د. ريم سليمان الخش | باريس

حرضني صاحب مقالة قال: إن الحسين كان ظالما؛ فأحببت أن أرد عليه وعلى كل من يعبد حذاء السياسة واللاهوت

(ماكيَفيلي) يُبرر القبحَ حسنا

باع للزيف نفسه باع غُبنا

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طاف كالكلب لاهثا خلف وهمٍ

لاعقا من سوءاته ألف معنى

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في ادعاءٍ يصوّر الليلَ صبحا

ويحابي ليجعلَ الشؤمَ يُمنا

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بلهاثٍ يزيده الحرّ قبحا

يتبع الرمل آملا منه مَنّا

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ليس يُعنى بواحة الفكر ظلا

لا ولا النور تمرّه إذْ تمنى

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إنّما القصد أن يطال وعودا

من سحابٍ لعلّ بالوعد مُزنا

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ربّه الجاه كيف يعصي إلها!!

خصّ بالدفْق حضنّه فتدنى!!

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يا لربٍّ يُخصي مُريديه هوْناً

لعقوا التيه في القداسة مِنّا !!

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يالعارٍ ممرغٍ في شفاه

تدّعي حضن عابثٍ لك حصنا

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وهو اللاشيء المؤثثُ تيها

صار للريش في التبجح وزنا !!!

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ليس أدنى من جوقة الفكر قدْرا

تحت نعلٍ تُفسّر الدعس أمنا !!

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كظلالٍ في واحة الجِبْتِ بانت

زادها المحْو في الكرامة وهْنا

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أو سطور في صفحة الكبر خُطّت

من يراعٍ يؤول العزمَ جُبنا

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ليس أنكى من اليراع رهينا

لهوى النفس يَقْلبُ الشرحَ متنا

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ويكأنّ الحصاد إذْ كان جاها

سوف يُلقى إلى رحى الدهر طحنا

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كلّ حبرٍ يُراق للتيه عَدْوا

في مكبٍّ مع الزبالة يُفنى