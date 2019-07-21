الحُـسين عــادلا

د. ريم سليمان الخش | باريس
حرضني صاحب مقالة قال: إن الحسين كان ظالما؛ فأحببت أن أرد عليه وعلى كل من يعبد حذاء السياسة واللاهوت
(ماكيَفيلي) يُبرر القبحَ حسنا
باع للزيف نفسه باع غُبنا
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طاف كالكلب لاهثا خلف وهمٍ
لاعقا من سوءاته ألف معنى
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في ادعاءٍ يصوّر الليلَ صبحا
ويحابي ليجعلَ الشؤمَ يُمنا
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بلهاثٍ يزيده الحرّ قبحا
يتبع الرمل آملا منه مَنّا
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ليس يُعنى بواحة الفكر ظلا
لا ولا النور تمرّه إذْ تمنى
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إنّما القصد أن يطال وعودا
من سحابٍ لعلّ بالوعد مُزنا
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ربّه الجاه كيف يعصي إلها!!
خصّ بالدفْق حضنّه فتدنى!!
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يا لربٍّ يُخصي مُريديه هوْناً
لعقوا التيه في القداسة مِنّا !!
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يالعارٍ ممرغٍ في شفاه
تدّعي حضن عابثٍ لك حصنا
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وهو اللاشيء المؤثثُ تيها
صار للريش في التبجح وزنا !!!
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ليس أدنى من جوقة الفكر قدْرا
تحت نعلٍ تُفسّر الدعس أمنا !!
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كظلالٍ في واحة الجِبْتِ بانت
زادها المحْو في الكرامة وهْنا
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أو سطور في صفحة الكبر خُطّت
من يراعٍ يؤول العزمَ جُبنا
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ليس أنكى من اليراع رهينا
لهوى النفس يَقْلبُ الشرحَ متنا
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ويكأنّ الحصاد إذْ كان جاها
سوف يُلقى إلى رحى الدهر طحنا
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كلّ حبرٍ يُراق للتيه عَدْوا
في مكبٍّ مع الزبالة يُفنى