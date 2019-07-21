بلد الألف ربوة*



أحمد بن هلال العبري | عُمان

زِدِ الأيامَ بالأسفارِ سَعدا

ويَمِم حيثُ زادَ القلبُ وَجدا

//

وإنْ أعيَتْكَ وُجْهاتٌ حِسانٌ

وكان الاختيارُ عليكَ جَلدا

//

فدعْ في دورةِ الأفلاكِ داراً

زهت حُبا بقلبِكَ مستبدا

//

وسِرْ والنجم حيثُ دعاكَ قلبٌ

وقلْ يا نجمُ بَلِّغْنَا رواندا

//

رواندا.. وانتَشَتْ سحُبُ انهمارٍ

تزيدُ للُجةِ الأشعارِ مدّا

//

فقد بلَغَتْ روابيَ ألفِ حُسنٍ

بروض في مفاتِنِها تَبَدّى

//

ونادى للفؤادِ ألا هلُموا

فثوبي قد غدا للعِشقِ مَهدا

//

فخُضرتُه كمثلِ العينِ سحر

وحمرتُه تزيدُ الخد وَردا

//

وفيضُ الماءِ كأسٌ كوثريٌ

إذا أوردتَه تزدادُ وِردا

//

لتبلُغَ مُنتهى وَصْلٍ، وتدنو،

ويدنو، فالمُثنّى صار فردا

//

أمرُّ بجنةٍ فأرى رجالا

تَجلُّوا هِمةً الباني وجُندا

//

ويَبني دولةً من بعدِ عصفٍ

به اهتزّت نَواحي الأرضِ حَصدا

//

تناسَت مِحنةً وأَتَتْ بعَهدٍ

به تَرقَى لجَعلِ الحقِ عَهدا

//

وتُلبِسُ كلَّ ناحيةٍ جَمالا

وإحياءً يبثُّ المستجدا

//

وقد شكرَتْ مساجدُها زعيماً

له هَديٌ يهدُّ المستَبِدا

//

ويرفعُ سقفَ آمالٍ ويحمي

حِمى كُلِّ الروانديين عهدا

//

فتسمعُ في المآذنِ صوتَ حقٍ

لنا سبقُ النداءِ أباً وجدا

//

أرى آثارَهم فتطيبُ نفسٌ

وترجو أن يكون العودُ حَمْدا

//

وتدعونا الأسودُ إلى لقاءٍ

فطِبْ وَصْلا إذا لاقيتَ أُسدا

//

سَتلقَى في حِماها كلَّ ضيفٍ

له مجدٌ ويَحمي الدهرَ مجدا

//

برُوحِ السندبادِ أتى يُحيي

ويبسط كفَّه للخيرِ مدَّا

//

مَضى يستكشفُ الجناتِ حُسنا

ويرفعُ في رُباها السَّعيَ بَنْدا

//

وما شَغلَتْه في الغَاباتِ ريمٌ

ولو قَوسٌ بعَينِ الريمِ شُدّا

//

ولو أغْوَته ما انصرَفَتْ قُواه

إلى حيثُ المها تختالُ وَجدا

//

تثورُ على الفؤادِ بلا حُدودٍ

وتجعلُ مُنتهى اللاحَدِّ حَدّا

//

فسالَ النبضُ في وديانِ شَوقٍ

وفجّرَ في سيول البوحِ سَدا

//

فطارَ بما رَآه لنا رسولٌ

بما في قلبِ زائرِها استبدا

//

وحسبُ الدارِ مجدا في بَيانٍ

به أَوحَتْ وللعُشَّاقِ يُهدى

//

ستَحمدُ ما كتبتُ بها ويبقَى

مدى الأزمانِ دَينا مُستَردا

//

فخُذْ منه الجميلَ إلى جميلٍ

وخُصَّ بما اصطفيتَ لديك عِقدا

//

ولا تسلِ الأحبةَ عن فراقٍ

تعدُّ بليلِه الساعاتِ عَدَّا

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إلى أنْ يسقيَ اللقُيا سحابٌ

بأنهارٍ منابعُها رواندا

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*الأبيات جاءت توثيقا لزيارتي لجمهورية رواندا في الفترة ١٠-١٦ يوليو ٢٠١٩م