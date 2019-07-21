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100 مبتكر عُماني

الأحد 21 يوليو 2019 08:32 ص بتوقيت مسقط

100 مبتكر عُماني

 

إسهامٌ جديد يُضاف اليوم إلى سِجل نتائج أداء "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب"، بانطلاق البرنامج التدريبي "100 مبتكر عُماني"، ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة السابعة؛ إذ لا تستهدف الجائزة أن تكون مجرد منصة تكريم فحسب، وإنما توفِّر محاضن ترعي وتنمِّي مهارات وإبداعات أبنائنا الشباب.

فالبرنامج الذي ينطلق بمركز الاستكشاف العلمي بتعليمية شمال الشرقية، برعاية حصرية من شركة أوكسيدينتال عمان، هو ترجمةٌ عمليةٌ للدور الذي تقوم به جريدة "الرؤية" من إيجاد بيئات دعم وتحفيز للابتكار؛ تضمن لشبابنا الوصول لمحطات أكثر تفاعلية وبرامج تربط الابتكار بآفاق الاقتصاد المعرفي.. فـ"100 مبتكر عُماني"، الذي قدَّم من قَبل ورشًا حول أساسيات الإلكترونيات، والأردوينو، والطاقة المتجددة، والروبوت، والراسبيري باي، والتطبيقات الإلكترونية، وإنترنت الأشياء، يعالج هذا العام في نسخته السادسة "الأنظمة المدمجة وتصنيعاتها"، أملاً في تخريج أجيال قادرة على مواكبة التطور الهائل في العالم من حولنا، وبما يُسهم في رفع مُؤشرات الابتكاز في السلطنة، خصوصا بعدما أسهمت مخرجات البرنامج في تأسيس 10 شركات تقنية متخصصة يقودها شباب وطني على مستوى عال من الكفاءة والخبرة.

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