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"انتصار" يتصدّر سباق الفروسية في صلالة

السبت 20 يوليو 2019 09:01 م بتوقيت مسقط

صلالة – العمانية

نظم الاتحاد العُماني للفروسية أمس سباق القدرة والتحمل لمسافة 80 كم، والذي أقيم على شاطئ الدهاريز بصلالة ضمن مناشط وفعاليات المهرجان السياحي خلال الفترة من 20 إلى 26 من الشهر الجاري؛ بحضور عدد من أعضاء الاتحاد العُماني للفروسية وجمع من محبي سباقات الخيل.

وجاءت نتائج السباق على النحو التالي، في المركز الأول الفرس انتصار، وعلى صهوته الفارس عمر مشعل باعمر. وجاء في المركز الثاني الفرس "اس اس مرج"، وعلى صهوته الفارس علي سعيد الرواس، وحلّ في المركز الثالث الفرس زاهي وعلى صهوته الفارس عمار عبد المنعم الرواس.

وسيجري تكريم الفائزين في السباق في حفل ختام أسبوع الفروسية المزمع إقامته يوم ٢٦ يوليو الجاري.

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