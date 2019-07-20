تعاون بين "عُمان داتا بارك" و"مايكروسوفت" و"سيسكو" لتعزيز الحوسبة السحابية في السلطنة

مسقط – الرؤية

أعلَنت عُمان داتا بارك بالتعاون مع مايكروسوفت وسيسكو عن نشر حلول "مايكروسوفت أزور ستاك" ضمن منشآتها ومرافقها. وستتوفر هذه الحلول التي تعد امتدادًا لسحابة مايكروسوفت أزور لأول مرة على مستوى السلطنة، لتقدم بدورها مستوى عاليا من الابتكار السحابي في بناء ونشر التطبيقات الهجينة عبر الإنترنت ومن أي مكان، كما ستكون قادرة على تلبية المعايير المحلية التي تتمحور حول حماية البيانات وسريتها ومعالجة المتطلبات التنظيمية داخل السلطنة.

ومن جانبه قال المهندس مقبول الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عُمان داتا بارك إن التحدي الرئيسي لخدمات منصة أزور السحابية كان يتمثل في عدم قدرة تخزين البيانات محلياً، لافتاً أن حلول أزور ستاك الهجينة والمقرر إطلاقها بحلول شهر أكتوبر من العام الجاري ستمكننا من التغلب على جميع العقبات الفنية التي كانت تقف للحيلولة دون تحقيق هدف حفظ البيانات وسريتها داخل السلطنة، كما أعرب عن تفاؤلهُ تجاه ما يُمكن أن يقدمه هذا الحل الهجين القادر على تقديم الاستفادة القصوى لجميع المؤسسات بمختلف مجالاتها عبر مجموعة واسعة من خدمات أزور السحابية.

وأوضح الوهيبي أن هذه الحلول الجديدة من شأنها أن تعزز من مستوى التنمية الاقتصادية عن طريق الارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السلطنة، ودفعها قدماً في بوتقة الدول المتقدمة، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزمة برامجيات مايكروسوفت وخلق فرص لوظائف متخصصة تدعم هذا القطاع، وأكد أيضاً على أن الشركات العالمية وكذلك المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان يرحبون باستخدام وامتلاك هذه الخدمات الرائدة في مجال الحلول السحابية.

وستتمكن المؤسسات داخل السلطنة من الابتكار بثقة، من خلال وجود منصة سحابية متكاملة تساعد على اتخاذ قرارات تكنولوجية وفقاً لمتطلبات السوق والعمل على غرار العهد السابق من القرارات التي كانت أُتَخذت بمجال ضيق وعدم توفرها آنذاك، علماً بأن طموحات عُمان داتا بارك الهادفة إلى تمكين مؤسسات في السلطنة لنقلة نوعية إلى التحول الرقمي وتوفير جدول إمكانية الاستفادة القصوى من العروض السحابية الجديدة بالتعاون مع شريكين عالميين مايكروسوفت وسيسكو .

ومن جهته أكد الشيخ سيف بن هلال الحوسني المدير العام لدى شركة مايكروسوفت عُمان والبحرين أن مايكروسوفت تعمل بجهد مع عُمان داتا بارك من أجل دفع عملية التحول الرقمي عبر جميع أنحاء السلطنة، مشيراً إلى التزام مايكروسوفت الراسخ نحو تمكين الحكومة والشعب وكذلك مجتمع الأعمال في سلطنة عُمان، كما نوه بأن قدرة التحول الرقمي على زيادة تفاعل العملاء وتعزيز العمليات، وإعادة تحسين ابتكار المنتجات والخدمات بما يتماشى مع رؤية السلطنة 2040.

وأضاف الشيخ سيف الحوسني: ستساهم عُمان داتا بارك من خلال تقديمها للخدمات السحابية الهجينة الجديدة بإتاحة المزايا والمرونة والتنقل التي تبحث عنها الآلاف من المنظمات الطامحة إلى الابتكار وتحقيق التنافسية".

وقال مدير عام شركة سيسكو إن القدرة على تقديم التطبيقات الحيوية والفعالة لبيئة الأعمال مطلب أساسي لجميع المنظمات في ظل العصر الرقمي، كما تعتبر الحوسبة السحابية إحدى أهم التقنيات الرئيسية التي من شأنها دفع عجلة تحقيق هذا التحول، وسيساعد نشر نظام سيسكو المتكامل والمتوافق الآن مع (مايكروسوفت أزور ستاك) لأول مرة داخل السلطنة في تعزيز امتلاك عُمان داتا بارك نظام سحابي شامل ومتكامل، يعمل على تقديم خدمات فريدة ومبتكرة تساهم بدورها في تطوير الاقتصاد الرقمي للسلطنة. وقد تم تطوير هذا النظام بعمل تعاوني مشترك يجمع كلا من الفرق الهندسية الخاصة في سيسكو ومايكروسوفت، حيث جلب هذا النظام الابتكار اللازم لدفع وتيرة الحوسبة السحابية إلى البيئات المحلية. ومن دواعي سرورنا أن نعمل معاً من أجل وضع هذه المنصة المتطورة تحت تصرف عُمان داتا بارك وعملائها.