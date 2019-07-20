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الجزائر تحقق 8 أرقام مميزة بعد التتويج بكأس أفريقيا

السبت 20 يوليو 2019 06:29 م بتوقيت مسقط

الجزائر تحقق 8 أرقام مميزة بعد التتويج بكأس أفريقيا

 

القاهرة - الوكالات

حقق لاعبو المنتخب الجزائري 8 أرقام بعد التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي اختتمت الجمعة في مصر.

حيث بات الحارس رايس مبولحي الأكثر مشاركة مع منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا برصيد 15 مباراة، متفوقا على مهدي سرباح الذي كان قد فاز مع الجزائر بلقبها الأول عام 1990.

وحافظت الجزائر على عدم خسارتها في آخر ست مواجهات أمام السنغال في جميع المسابقات، بواقع خمسة انتصارات وتعادل وحيد.

ويعد هدف هداف الجزائر بغداد بونجاح بمرمى السنغال في المباراة النهائية هو الأسرع في النسخة الـ32 التي أقيمت بمصر بدقيقة و22 ثانية، كما أصبح ثاني أسرع هدف في المباريات النهائية لأمم أفريقيا بعد هدف المصري محمد دياب العطار (الديبة) الذي جاء في نسخة عام 1957 بعد مرور 21 ثانية فقط.

وتوج مدرب الخضر جمال بلماضي بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في مسيرته التدريبية، ليصبح المدرب الوطني رقم 11 الذي تمكن من التتويج باللقب القاري على مدار تاريخ البطولة.

وعادل المنتخب الجزائري منتخبي ساحل العاج والكونغو الديمقراطية في عدد مرات التتويج باللقب القاري بواقع لقبين لكل منهم، حيث يتصدر القائمة المنتخب المصري بإجمالي سبعة ألقاب.

 

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