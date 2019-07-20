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شاهد بالفيديو .. (#طبيب_يهين_ممرضة_سعودية) يشعل السوشيال ميديا بالمملكة

السبت 20 يوليو 2019 04:35 م بتوقيت مسقط

شاهد بالفيديو .. (#طبيب_يهين_ممرضة_سعودية) يشعل السوشيال ميديا بالمملكة

الرياض- الوكالات

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثقه أحد المراجعين يوثق تعرض ممرضة سعودية للإهانة في مستشفى محايل العام في السعودية.

من جانبه استقبل مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير بالنيابة في السعودية، ذوي الممرضة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول، يظهر تعرضها لإساءة من أحد الأطباء من الجنسية المصرية.

وأكد مدير صحة عسير بالنيابة "حسن بن محمد الشريف لذوي الممرضة فتح تحقيقات عاجلة وتطبيق الأنظمة بكل صرامة، لافتا إلى أن تصرف الطبيب "غير مهني وغير مقبول". وفقا لصحيفة "سبق" المحلية.

وأشعل مقطع فيديو تداوله ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي غضبًا في المجتمع السعودي، وأطلقوا هاشتاج #طبيب_يهين_ممرضة_سعودية، حيث قالوا إن ”مسؤول قسم الأشعة وهو مصري الجنسية، أهان ممرضة سعودية“.

بدوره غرد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة عبر حسابه في تويتر قائلا "سوف نتعامل بحزم مع أي إساءة لممارس صحي، وكذلك لا نقبل بأي إساءة لمريض. ‏وأرجو المشاركة بتقديم بلاغ على ٩٣٧ بأي ملاحظة، وهذا يساعدنا في تطوير عملنا، وسوف نتابعها باهتمام".

‏يشار إلى أن وزارة الصحة السعودية أكدت حرصها على حفظ حقوق الممارسين الصحيين وسلامتهم وجهت بالتحقيق بشكل عاجل عن الفيديو الذي حدث صباح اليوم بين الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام، مبينة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بذلك.

 

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