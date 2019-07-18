خواطر تربوية.. مدى فاعلية الوسائل التعليمية (19)

حمدي عبد الله أبو سنة – خبير تربويّ | مصر

إن الانسان الأول الذى علم ابنه الصيد و لكى يرفع مستواه فى المعرفة و المهارة بدأ تعليمه بالشرح والكلام ومثلها أمامه واصطحبه معه فى رحلات الصيد ليشاهد بنفسة كيفية الصيد. وبعد أن عاونه طلب منه الممارسة بنفسه. وقد كشفت آثار الرومان عن وجود ألواح حجرية محفور فيها الحروف اللاتينية لتعليم الأطفال وهذا ما يسمى باسم المجسمات. وذكر "كونتاليان" (35-100م) أن الوسائل المحسوسة بمثابة الدافع الذاتى للتعلم. كما ناقش "جان جاك روسو" (1712-1778م) أسس استخدام الوسائل المحسوسة فى التعليم. وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر بدأت المدارس تستخدم الكرة الأرضية والأجهزة العلمية.

يتضح مما سبق أن الوسائل التعليمية هى كل وسائل الايضاح والمعينات التعليمية والوسائل السمعية والبصرية التى يستخدمها المعلم فى المدرسة لتحسين التعليم ولكل وسيلة خصائصها ومميزاتها ويتم تدريس منهج فى الوسائل التعليمية فى كليات التربية لرفع كفائة المعلمين كما توجد وظيفة أخصائى وسائل تعليمية بالمدارس المصرية.

وعند تقييم الحصة المدرسية لا بد من تقييم استخدام الوسائل التعليمية المساعدة والمعينات التربوية كأحد العناصر التى لا بد من تقييمها .

وتهدف الوسائل التعليمية إلى إثارة المتعلم خاصة فى تعلم المهارات اليدوية وبذلك ترفع مستوى التحصيل لدى المتعلم كما أنها تسعى لتحقيق أهداف التعلم وتعزيزه وتزيد الدافعية الداخلية للمتعلم كما تختصر الوقت والجهد مقارنة بطرق التدريس التقليدية. يمكننا تقسيم الوسائل التعليمة حسب الحواس إلى:

وسائل سمعية: وتقوم أساسا على سماع اللغة اللفظية سواء استمعنا إليها عن طريق فم المعلم أو أفراد الأسرة أو المجتمع أو أستمعنا إليها من خلال التسجيل على شريط أو اسطوانة أو الإذاعة وغيرها وقبل انتشار الكتابة كان السمع والحفظ هما مصدر التعلم. وسائل بصرية: وتقوم أساسا على حاسة البصر كمصدر للتعلم بالمشاهدة وفى القلب منها الصورة الفوتوغرافية الثابتة والرسوم وكما يقول المثل "رب صورة أغنت عن ألف كلمة" وللصورة جوانب تزيد من قدرتها كأداة تعلم فهى تسجيل دقيق للشكل الظاهرى كما أنها قد تبين الحالة الانفعالية لمن تصوره كما تؤكد الوقائع. إنها تركز على العناصر المتعلقة بالهدف فهى تجمد الحركة وتكبر الأشياء الصغيرة أو تصغر الأشياء الكبيرة غير أنها لها بعض القصور. المتعلم الذى لم ير جهاز التكييف ربما يعتقد أنها صورة لجهاز الراديو لذلك على المعلم أن يبين الفرق بين الواقع والصورة ويتأكد ان المعنى الصحيح قد وصل. هناك رسوم الكاريكاتير والرسوم الخطية والبيانية. وهناك أيضا النماذج المجسمة وينبغى توعية المتعلمين بالفرق بين النموذج والشئ الذى يمثله من حيث التفاصيل والحجم. و النماذج أنواع منها نماذج التمثيل الصادق ولا يختلف عن الواقع الا من حيث الحجم والنماذج القطاعية وهى تكشف عن جزء داخل الشئ ونماذج المحاكاة والنماذج المنطقية وترمز الى العلاقات بين الأشياء. أما العينات فهى أشياء طبيعية من جماد أو نبات أو حيوان ويمكن حفظ العينات بدون أن يؤثر ذلك على خصائصها مثل حفظ عينات السمك فى حوض زجاجى به ماء أو النبات يكون فى مشتل وهناك حفظ للعينة مع تغير فى بعض الخواص إما لخطورتها على المتعلمين وقت دراستها مثل العقرب والثعبان أو الفوضى التى قد تسببه فى الفصل وهناك الرحلات التعليمية للأماكن التاريخية والمتاحف والمحميات الطبيعية. الوسائل السمعية البصرية :كلما اشتركت حواس أكثر في التعلم كلما أدي إلي تعليم أفضل . نلاحظ أنه في الصور المتحركة يصحبها لغة لفظية ومؤثرات صوتية .الصور المتحركة تسجل الأطوار الأساسية حيث أنها تفسر الحدث ولها القدرة علي الاستمرار في الحركة ولكي يفهم المتعلم الصورالمتحركة بشكل صحيح فعليه أن يفهم العلاقات الزمانية والمكانية بين الصور المتحركة وفهم السبب والمسبب للتمييز بين الواقع والخيال.

معاييراستخدام الوسيلة التعليمية :

يتم اختيار الوسيلة في ضوء الهدف المطلوب تحقيقه ومستوي المتعلمين . الوسيلة المستخدمة في مرحلة رياض الأطفال تختلف عن المرحلة الابتدائية والإعدادية . المادة العلمية يجب أن تكون صحيحة . الغرض يجب أن يكون بسيط . والوسيلة يجب أن تكون آمنة ولا خطر فيها علي المتعلمين فلا يصح أن يقوم المتعلم بشم غاز سام مثلا . يفضل أن تكون الوسيلة جذابة ومنخفضة التكاليف. عموما الوسيلة التعليميمة لايمكن ان تكون بديلا عن المعلم ولكنها يجب أن تكون مساعدة له .