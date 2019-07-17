الأربعاء, 17 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

أيام في يزد.. مدينة التراث والتاريخ (1)

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

أيام في يزد.. مدينة التراث والتاريخ (1)

فايزة محمد

الطريق من شيراز إلى مدينة يزد في وسط إيران يستغرق ست ساعات تقريباً بالسيارة، رغم أنَّه قيل لنا إن المسافة تُقدر بأربع ساعات ونصف الساعة، ربما لأن السيارة التي كانت تقلنا تمشي بسرعة 100 كم فقط في الساعة وأحيانًا أقل، وفي الطريق إلى يزد مررنا بأهم تراث فارسي في إيران وهو تخت جمشيد، أو برسبوليس، وكان هذا الموقع عاصمة الدولة الأخمينية، وهو مسجل ضمن التراث العالمي لليونيسكو، ويبعد هذا المكان 70 كم شمال شرق مدينة شيراز، وكان المكان يعج بالسياح من داخل وخارج إيران، وفي هذا الموقع احتفل شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي سنة 1971م، بذكرى 2500 عام على تأسيس الإمبراطورية الفارسية، وأقام احتفالا ضخما جدا حضره أكثر رؤساء وملوك دول العالم، ويُقال بأنَّ هذا الاحتفال الضخم كان أحد أسباب الثورة التي أطاحت بحكمه في سنة 1979.

كما مررنا في طريقنا بمخيم سياحي تابع لعشيرة القشقائيين التركية في مدينة سبيدان للغداء والتعرف على العادات والتقاليد العشائرية، وتحدثت طويلاً مع صاحبة المخيم أو التي تديره واسمها دورنة، واعطتنا نبذة مطولة عن عشيرة القشقائيين وأن سبب تأسيس هذا المخيم هو تعريف الناس بالعادات والتقاليد العشائرية.

وفي منتصف الطريق إلى يزد مررنا على مدينة اسمها "أبر كوه" ومعناها باللغة العربية الجبل المرتفع، والمدينة قديمة نوعاً ما وتشتهر بزراعة المشمش والرمان، وزرنا هناك حديقة صغيرة تضم – كما قيل لنا – شجرة عمرها أربعة آلاف سنة، قبل أن نأخذ استراحة قصيرة لشرب الشاي في مدينة صفا شهر.

وصلنا إلى يزد في الساعة الثامنة مساءً تقريبًا، المدينة كانت في قمة نشاطها حيث كانت أسواقها تعج بالحركة، ورغم التعب والإرهاق فإنَّ جمال المدينة بعثت فينا روحًا جديدة من النشاط.

ومدينة يزد تُعتبر عاصمة محافظة يزد، وهي مدينة صحراوية، وتتميز بالتراث الثقافي العريق، وتعددية دينية تتمثل في وجود سكان من أتباع الديانة الزرادشتية ويهود، وكذلك تحتفظ بالمعابد الزرادشتية القديمة فضلاً عن المعالم الإسلامية مثل مسجد الجامع الكبير بالإضافة إلى معابد يهودية. وقد زرنا في هذه المدينة التاريخية بعض الآثار الزرادشتية مثل معبد (بير سبز) التاريخي في منطقة جك جك بمدينة أردكان (التابعة لمحافظة يزد)، ويبعد عن يزد مدة ساعة تقريباً ويقع على سفح جبل شديد الانحدار في وادٍ عميق، والصعود إلى المعبد فيه نوع من الصعوبة لوجوده في مكان مرتفع جداً، وقد سألت بعض الإيرانيين عن قصة هذا المعبد فقيل لي إن هذا المكان كان يوما ما ملجأً للسيدة "حيات بانو" بنت الملك الساساني يزدجرد، التي هربت إلى هناك بعد هزيمة الفرس في معركة القادسية أمام المسلمين، ولكنها اختفت بعد أن دخلت هذا الكهف. وعندما سألت عن إمكانية أن تكون القصة مجرد أسطورة قال لي أحد رجال الدين هناك إن المكان اكتسب القداسة بعد مدة من اختفاء بنت يزدجرد عندما رأى أحد الرعاة في منامه أنها طلبت منه بناء معبد هناك. وفي هذا المعبد توجد شجرة معمرة يعتقد الزرادشتيون أنها عصا «حيات بانو» وقد نبتت.

ويرجع سبب تسمية المنطقة التي يقع فيها المعبد بـ (جك جك) لصوت قطرات الماء المنبعثة من هناك، التي ترمز -حسب الأسطورة- لدموع حزن الجبل الذي بني عليه المعبد. وتنفرد "جك جك" كما قيل لي، -وأيضاً كما قرأت ذلك في بعض المصادر- بكونها النبع الوحيد الذي يتدفق في منطقة من قلب صحراء يزد ماء زلالا.

وقد جاءت زيارتنا للمعبد قبل يومين فقط من احتفال كبير يقيمه الزرادشتيون سنوياً في هذا المكان، ويأتون من مختلف دول العالم، اعتبارا من 24 يونيو من كل عام لمدة أربعة أيام، وعندما وصلنا هناك وجدنا كثيرا من العمال يزينون المكان لهذا الاحتفال، والغريب أن جميع العمال الذين صادفناهم كانوا مُسلمين.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 أبريل 2016

"التراث والثقافة" تدشن سلسلة دراسات للباحثين المتخصصين في الآثار والتاريخ العماني القديم

المزيد

30 يونيو 2018

جهود السلطنة تكلل بإدراج مدينة قلهات الأثرية على قائمة التراث العالمي باليونسكو

المزيد

24 يونيو 2019

"التراث" تنهي المرحلة الخامسة من أعمال ترميم مدينة قلهات الأثرية

المزيد

29 أغسطس 2017

"التراث والثقافة" تطلق النسخة الثانية من"أيام العيد المسرحية"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

17 فنانا عمانيا في معرض تشكيلي بالنمسا

المحليات - ثقافة

بنسبة نمو 77%.. "مواصلات" تنقل 4,5 مليون راكب في النصف الأول

الاقتصاد - محلي

11.8% انخفاضا بسعر نفط عمان "تسليم أغسطس".. و5.15% زيادة في الطلب الصيني

الاقتصاد - محلي

القرعة تبتسم لمنتخبنا .. وبلوغ المرحلة النهائية مرهون بجودة الإعداد

رياضة - محلي

وفد السلطنة يشهد افتتاح المنتدى السياسي للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إجازة يوم النهضة للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة