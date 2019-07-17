"هواوي" تتيح خدمة الحجز المسبق لـ"P30 LITE" حتى الأربعاء

مسقط - الرؤية

تتيح مجموعة هواوي الطلب المُسبق لهاتفها الذكي P30 LITE 48MP HUAWEI وهو الإصدار المُحدث من هاتفها HUAWEI P30 Lite. ويدمج الهاتف بين التصميم الجذاب والتقنيات العصرية وقوة الأداء ويتميز بكاميرته المُحدثة والمزودة بثلاث عدسات للتصوير بزاوية عريضة فائقة الاتساع، تُكملها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأصبح بإمكان العملاء طلب الهاتف مسبقاً بسعر 109.9 ريال عُماني خلال الفترة بين 18 و24 يوليو 2019. وسيحصل كل من يقوم بحجز الهاتف مسبقاً على هدية مجانية عبارة عن HUAWEI Power Bank 10000mAh. ويمكن للعملاء زيارة متاجر هواوي في سيتي سنتر القرم وسيتي سنتر مسقط أو موزعيها المعتمدين المنتشرين في مختلف أنحاء السلطنة.

ويتميز جهاز هواوي بتقنيات الشركة المبتكرة ومن بينها خصائص التصوير الفريدة والمتقدمة بفضل كاميرا بثلاث عدسات تتألف من عدسة أساسية 48 ميجا بكسل، وعدسة 8 ميجا بكسل بزاوية عريضة وفائقة الاتساع، وعدسة 2 ميجا بكسل لقياس عمق الصورة وتطبيق تأثيرات بوكيه. ويعتمد الإصدار الجديد على رقاقة الذكاء الاصطناعي، كيرين 710 وواجهة نظام التشغيل EMUI 9.0.1.

وتشمل الخصائص المتعددة التي ينفرد بها الهاتف تقنية HiVision التي تتيح للمستخدمين إمكانية المسح الضوئي للأشياء المختلفة والحصول على معلومات حولها، إضافة إلى معالج الرسوميات GPU Turbo 2.0، الذي يشغل الألعاب دون تأخير ليمنح المستخدمين تجربة لعب فائقة السلاسة. فضلاً عن تصميمه الزجاجي المنحني ثلاثي الأبعاد. ويتوفر هذا الهاتف باللون الأسود "ميدنايت بلاك"، والأبيض اللؤلؤي المتدرج "بيرل وايت" والأزرق الزاهي "بيكوك بلو"، وبفضل تقنياته الرائعة، يعد HUAWEI P30 lite 48 MP الهاتف المثالي لعشاق الألعاب والتصوير والترفيه والراحة المطلقة.