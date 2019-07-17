الأربعاء, 17 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

"هواوي" تتيح خدمة الحجز المسبق لـ"P30 LITE" حتى الأربعاء

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:58 م بتوقيت مسقط

"هواوي" تتيح خدمة الحجز المسبق لـ"P30 LITE" حتى الأربعاء

 

مسقط - الرؤية

 

تتيح مجموعة هواوي الطلب المُسبق لهاتفها الذكي P30 LITE 48MP HUAWEI وهو الإصدار المُحدث من هاتفها HUAWEI P30 Lite. ويدمج الهاتف بين التصميم الجذاب والتقنيات العصرية وقوة الأداء ويتميز بكاميرته المُحدثة والمزودة بثلاث عدسات للتصوير بزاوية عريضة فائقة الاتساع، تُكملها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأصبح بإمكان العملاء طلب الهاتف مسبقاً بسعر  109.9 ريال عُماني خلال الفترة بين 18 و24 يوليو 2019. وسيحصل كل من يقوم بحجز الهاتف مسبقاً على هدية مجانية عبارة عن HUAWEI Power Bank 10000mAh. ويمكن للعملاء زيارة متاجر هواوي في سيتي سنتر القرم وسيتي سنتر مسقط أو موزعيها المعتمدين المنتشرين في مختلف أنحاء السلطنة.

ويتميز جهاز هواوي بتقنيات الشركة المبتكرة ومن بينها خصائص التصوير الفريدة والمتقدمة بفضل كاميرا بثلاث عدسات تتألف من عدسة أساسية 48 ميجا بكسل، وعدسة 8 ميجا بكسل بزاوية عريضة وفائقة الاتساع، وعدسة 2 ميجا بكسل  لقياس عمق الصورة وتطبيق تأثيرات بوكيه. ويعتمد الإصدار الجديد على رقاقة الذكاء الاصطناعي، كيرين 710 وواجهة نظام التشغيل EMUI 9.0.1.

وتشمل الخصائص المتعددة التي ينفرد بها الهاتف تقنية HiVision التي تتيح للمستخدمين إمكانية المسح الضوئي للأشياء المختلفة والحصول على معلومات حولها، إضافة إلى معالج الرسوميات GPU Turbo 2.0، الذي يشغل الألعاب دون تأخير ليمنح المستخدمين تجربة لعب فائقة السلاسة. فضلاً عن تصميمه الزجاجي المنحني ثلاثي الأبعاد. ويتوفر هذا الهاتف باللون الأسود "ميدنايت بلاك"، والأبيض اللؤلؤي المتدرج "بيرل وايت" والأزرق الزاهي "بيكوك بلو"، وبفضل تقنياته الرائعة، يعد HUAWEI P30 lite 48 MP الهاتف المثالي لعشاق الألعاب والتصوير والترفيه والراحة المطلقة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 يوليو 2015

"أودي عمان"تعلن فتح باب الحجز المسبق للسيارة الجديدة كليا(Q7)

المزيد

02 نوفمبر 2015

"الصحة": نظام الحجز المسبق بالمراكز الصحية ينال استحسان المراجعين

المزيد

20 سبتمبر 2015

بلدية مسقط تفعِّل نظام الحجز المسبق للماشية الأسترالية لتسهيل الإجراءات في المسالخ

المزيد

07 يونيو 2015

عقاريون: الحجز المسبق والاستعانة بـ"واحة المسافر" من عوامل تفادي أزمة السكن خلال "الخريف".. والطبيعة السياحية تفرض المعوقات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

17 فنانا عمانيا في معرض تشكيلي بالنمسا

المحليات - ثقافة

بنسبة نمو 77%.. "مواصلات" تنقل 4,5 مليون راكب في النصف الأول

الاقتصاد - محلي

11.8% انخفاضا بسعر نفط عمان "تسليم أغسطس".. و5.15% زيادة في الطلب الصيني

الاقتصاد - محلي

القرعة تبتسم لمنتخبنا .. وبلوغ المرحلة النهائية مرهون بجودة الإعداد

رياضة - محلي

وفد السلطنة يشهد افتتاح المنتدى السياسي للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إجازة يوم النهضة للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

حقيقة ربط تجديد المركبات في السلطنة بدفع فواتير الكهرباء والماء

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة