الأربعاء, 17 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
46 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

محللون: مجموعة سهلة لـ "الأحمر" في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا و"مونديال قطر"

الأربعاء 17 يوليو 2019 03:34 م بتوقيت مسقط

محللون: مجموعة سهلة لـ "الأحمر" في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا و"مونديال قطر"

 

الرؤية – وليد الخفيف

وصف محللون مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آمم آسيا 2023 ومونديال 2022 بالسهلة، مؤكدين أن فرص بلوغ المرحلة الثانية تبدو كبيرة شريطة الاستعداد الجيد والعمل الصحيح خلال الفترة الحالية .

وأسفرت القرعة التي أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة التي تضم قطر والهند وأفغانستان وبنجلادش.

وضمت المجموعة الأولى الصين وسوريا والفلبين والمالديف وغوام ، وجاءت أستراليا على رأس المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والصين وتايبيه والكويت ونيبال، وجاءت إيران على رأس المجموعة الثالثة ومعها العراق والبحرين وهونج كونج وكمبوديا ، وضمت المجموعة الرابعة السعودية وأوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة، وضمت المجموعة السادسة اليابان وقيرغيزستان وطاجكستان وميانمار ومنغوليا ، وأتت الامارات على رأس المجموعة السابعة ومعها فيتنام وتايلاند وماليزيا واندونيسيا، ويلتقي الكوريتان الجنوبية والشمالية في المجموعة الثامنة ومعهما لبنان وتركمانستان وسريلانكا .

ووصف المحلل الفني محمد العاصمي المجموعة بالسهلة قائلا "لو اخترنا بايدينا أطراف المجموعة فلن نتختار مجموعة أسهل من ذلك، ولكن علينا أن نستعد جيدا من خلال برنامج إعداد قوي يتضمن مباريات ودية على أعلى مستوى.

وقال المدرب الوطني ابراهيم صومار، إن من  حسن الطالع أن نتواجد في هذه المجموعة السهلة، وإن المنتخب العماني قادر على تصدر المجموعة في حالة الاستعداد الجيد، ومن الممكن أن نحقق نتيجة إيجابية أمام منتخب قطر .

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في التصفيات يوم 5 سبتمبر بمواجهة الهند خارج دياره ثم يلعب في 10 أكتوبرأمام افغانستان، وفي يوم 15 أكتوبر أمام بنجلادش، و19 نوفمبر أمام الهند، وفي 31 مارس سنلتقي أفغانستان خارج قواعده، وفي 4 يونيو يلاقي قطر في مسقط ويخوض الجولة العاشرة أمام بنجلادش في 9 يونيو على أرض منافسه .

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 يوليو 2019

مواجهات عربية ساخنة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

المزيد

25 مايو 2015

إيران في صدارة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للشطرنج.. ولاعبونا في ذيل القائمة

المزيد

11 مايو 2015

الكشف عن تفاصيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم للشطرنج اليوم.. ومنتخب الفتيات يختتم المعسكر التدريبي

المزيد

22 يناير 2018

اتحاد التّنس يتأهب لاستضافة التصفيات المؤهلة لكأس ديفيز

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إجازة يوم النهضة للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"أوكتال" توقع اتفاقية للحصول على تسهيلات تمويلية بقيمة 625 مليون دولار أمريكي

الاقتصاد - محلي

العوفي يفتتح مصنع "فخر البحار للأسماك" في "صناعية صور" بطاقة 1250 طنا

الاقتصاد - محلي

العامري: 9 منشآت فندقية جديدة تدعم القطاع السياحي بظفار

عمان - سياحة عمان

العثور على مواطن مفارقًا الحياة بالبريمي

المحليات - شرطة

العبري على "صوت الرؤية": التصويت في "الشورى" للكفاءة.. لا القبلية

الصفحات المتخصصة - اذاعة وتلفزيون

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تعرض حافلة معتمرين عمانيين لحادث بأبو ظبي

المحليات - أخبار

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

هذا ما يحدث لجسم الإنسان عند تناول التمور يوميا

منوعات - صحة وجمال

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة