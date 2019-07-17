محللون: مجموعة سهلة لـ "الأحمر" في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا و"مونديال قطر"

الرؤية – وليد الخفيف

وصف محللون مجموعة منتخبنا الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آمم آسيا 2023 ومونديال 2022 بالسهلة، مؤكدين أن فرص بلوغ المرحلة الثانية تبدو كبيرة شريطة الاستعداد الجيد والعمل الصحيح خلال الفترة الحالية .

وأسفرت القرعة التي أجريت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الخامسة التي تضم قطر والهند وأفغانستان وبنجلادش.

وضمت المجموعة الأولى الصين وسوريا والفلبين والمالديف وغوام ، وجاءت أستراليا على رأس المجموعة الثانية التي تضم منتخبات الأردن والصين وتايبيه والكويت ونيبال، وجاءت إيران على رأس المجموعة الثالثة ومعها العراق والبحرين وهونج كونج وكمبوديا ، وضمت المجموعة الرابعة السعودية وأوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة، وضمت المجموعة السادسة اليابان وقيرغيزستان وطاجكستان وميانمار ومنغوليا ، وأتت الامارات على رأس المجموعة السابعة ومعها فيتنام وتايلاند وماليزيا واندونيسيا، ويلتقي الكوريتان الجنوبية والشمالية في المجموعة الثامنة ومعهما لبنان وتركمانستان وسريلانكا .

ووصف المحلل الفني محمد العاصمي المجموعة بالسهلة قائلا "لو اخترنا بايدينا أطراف المجموعة فلن نتختار مجموعة أسهل من ذلك، ولكن علينا أن نستعد جيدا من خلال برنامج إعداد قوي يتضمن مباريات ودية على أعلى مستوى.

وقال المدرب الوطني ابراهيم صومار، إن من حسن الطالع أن نتواجد في هذه المجموعة السهلة، وإن المنتخب العماني قادر على تصدر المجموعة في حالة الاستعداد الجيد، ومن الممكن أن نحقق نتيجة إيجابية أمام منتخب قطر .

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في التصفيات يوم 5 سبتمبر بمواجهة الهند خارج دياره ثم يلعب في 10 أكتوبرأمام افغانستان، وفي يوم 15 أكتوبر أمام بنجلادش، و19 نوفمبر أمام الهند، وفي 31 مارس سنلتقي أفغانستان خارج قواعده، وفي 4 يونيو يلاقي قطر في مسقط ويخوض الجولة العاشرة أمام بنجلادش في 9 يونيو على أرض منافسه .