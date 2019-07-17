وفد السلطنة يشارك في الافتتاح الرسمي لأعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة

نيويورك - الرؤية

شاركت السلطنة بوفد رسمي يترأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط, وبمشاركة من أعضاء اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وممثلي الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني في افتتاح أعمال (المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة) الذي ينظمه المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة في مقر المنظمة في مدينة نيويورك وذلك بهدف استعراض التقرير الوطني الطوعي الأول و الذي يتضمن توضيح الجهود الوطنية المبذولة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.

ومن المعروف أن المنتدى السياسي الرفيع المستوى هو آلية أساسية في منظومة الأمم المتحدة, من أجل المساءلة ومتابعة ومراجعة خطة 2030 للتنمية المستدامة وأهدافها على المستوى العالمي. حيث تكمن أهمية الحدث كونه يعرض في مقر الأمم المتحدة وهو أكبر محفل للتجمع الدولي من كافة أقطار العالم وستكون كلمة السلطنة في يوم الخميس بتاريخ 18 من الشهر الجاري من ضمن (50) دولة ستقدم تقاريرها الوطنية هذا العام.