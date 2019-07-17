الدَّمُ فَلسَفَةُ النَّدَمِ



د. عمر هزاع | سوريا

لِلحَربِ فَلسَفَةٌ حَمراءُ..

نَختَرِطُ

بِها؛ البَياضَ سَواداتٍ..

وَنَنخَرِطُ..

وَلا صَحِيحَ..

سِوى:

أَنَّ الجُنُونَ يَدٌ..

يَمُدُّها؛ لِصِراعِ الإِخوَةِ؛ الغَلَطُ..

دَمٌ دَمٌ هَهُنا..

أَيضًا..

هُناكَ دَمٌ دَمٌ..

دَمٌ طَرفانا..

وَالدَّمُ الوَسَطُ..

مِن نُقطَةِ الـ(ـنَّـ)ـدَمِ الحَمقاءِ

قَد نَبَتَتْ لِلأَبجَدِيَّةِ؛ حَولَ الأَحرُفِ؛ النُّقَطُ..

كُنَّا نُحَلِّقُ..

كانُوا يَلحَقُونَ بِنا..

وَحِينَ قِيلَ: (اهبِطُوها)..

كُلُّهُم هَبَطوا..

- أَما اكتَفَيتُم؟!

"وَسادَ الصَّمتُ, وَالتَفَتُوا نَحوَ الضَّحايا, فَثارَ الهَرْجُ وَاللَّغَطُ.."

- القاتِلُونَ بِأَيدينا سَنَقتُلُهُم

- أَتَفرُطُونُ عَلَيهِم؟!

- قَبلَنا فَرَطُوا..

- وَالضَّاغِطُونَ عَلى أَعصابِكُم؟

- سَقَطُوا..

- وَالسَّاقِطُونَ عَلى أَعقابِكُم؟

- ضَغَطُوا..

- وَما السَّبِيلُ لِلَأْمِ الجُرحِ؟

- قاصِرَةٌ عُرى الضّمادِ؛ إِذا ما قَصَّها الشَّطَطُ..

- فَكَّكتُمُ الوَطَنَ..

- التَّارِيخُ يَشهَدُ: لَم نَكُنْ لِنَفعَلَها؛ لَو أَنَّهُم رَبَطُوا..

- سَتَأكُلُ الحَربُ مِن أَبطالِكُم..

- أَكَلَتْ.. وَالآنَ؛ تَأكُلُ مِن أَطفالِنا القِطَطُ..

- قَدِ انكَمَشتُم بِقَعرِ الثَّأرِ..

- لَيسَ لَنا سِوى: التَّقَعُّرِ فِيهِ؛ بَعدَ ما انبَسَطُوا..

- بَدَأتُمُوهُم بِها..

- كَلَّا.. هُمُ ابتَدَؤُوا؛ وَلا تَراجُعَ حَتَّى يُخمَدَ السَّخَطُ..

- هَذا التَّمَنهُجُ؛ فِي التَّقتِيلِ؛ يَحصُدُكُم حَصدَ السَّنابِلِ..

- نِعمَ النَّهجُ! وَالنَّمَطُ!

- سَتَنتَهُونَ.. إِلى لا شَيءَ..

- فَلْتَكُنِ العُقبى.. إِذا ما انفَرَطنا.. أَو هُمُ انفَرَطُوا..

العُبُورُ الأَخِيرُ...