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أُخَاتِلُ نَفْسِي مُنْتَظِراً ضَوءَ الفَجْرْ

الأربعاء 17 يوليو 2019 09:05 ص بتوقيت مسقط

أُخَاتِلُ نَفْسِي مُنْتَظِراً ضَوءَ الفَجْرْ


أحمد صفوت | القاهرة

لوأَنْي أَلْقَيتُ طُفُولَةِ أَيامِي
مِنْ فوقِ الظَهْرْ
وَلَعْنْتُ وُقُوعِي
قَطَّعْتُ حِبَالَ الأَسْرْ
وَرَفَضْتُ صَغيراً كُلَّ القَهْرْ
لو أَني أشْعَلْتُ النَارَ بِمَنْ قَتَلونِي
لو أَني لَمْ أَجْرَعُ هَمّاً يَصْرَعُنِي
وأُخَاتِلُ نَفْسِي
مُنْتَظِراً ضَوءَ الفَجْرْ
لو أَني لَمْ أقْبَلُ أن أدْفَنَ في هَذَا القَبْرِالصَبْرْ
أَنْ أٌصْلَبُ ... أَنْ يَتَسَرْبَلَ مِنِي العٌمْرْ
ما كُنْتُ مَدَدَتُ إليكُمْ صَفْحَاً
بَلْ سَهْمَاً يَطْعَنَكُمْ
مِنْ نَفْسِ الأَسْرِ ونَفْسِ القَهْرِ ونَفْسِ سُمُومِ القِدْرْ

 

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