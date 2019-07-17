جلالة السلطان يعزّي رئيس بنجلاديش.. ويتلقى برقيتي شكر من الجزائر واليابان

مسقط - العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - أبقاه الله - برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنجلاديش الشعبية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى فخامة الرئيس الجنرال حسين محمد إرشاد الرئيس الأسبق للجمهورية.

وأعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسرة الفقيد والشعب البنجالي الصديق.

وتلقى حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس عبد القادر بن صالح رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ردًا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة احتفالات الجزائر بالذكرى السابعة والخمسين لاستقلالها. وضمنها بالغ شكره وامتنانه لجلالة السلطان المعظم على مشاعر جلالته الصادقة وتمنياته الطيبة، مؤكدا حرصه الدائم على توطيد المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين بما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وكذلك تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، ردًا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة توليه عرش الإمبراطورية. وأعرب فيها عن خالص شكره وامتنانه على تهاني وتمنيات جلالته الطيبة له، وللشعب الياباني الصديق.