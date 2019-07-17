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بدء تسجيل الراغبين مطلع ديسمبر المقبل

الكلباني يصدر قرارًا بتحديد مواعيد برامج التقييم والإجازات للعام التأهيلي الجديد

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

الكلباني يصدر قرارًا بتحديد مواعيد برامج التقييم والإجازات للعام التأهيلي الجديد

مسقط – الرؤية
أصدر معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية قراراً وزارياً بتحديد مواعيد برامج التأهيل والتقييم والإجازات للعام التأهيل (2019/2020) على أن يبدأ تسجيل الراغبين في الالتحاق بمركز التقييم والتأهيل المهني، ومراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين، ومركز الأمان للتأهيل للعام التأهيلي (2020/2021) من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل إلى الخميس 26 مارس، وفقاً للشروط التي تصدر بقرار من المدير العام للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. وتبدأ فترة تقييم الراغبين في الالتحاق بهذه المراكز يوم الأحد الموافق 31 مايو المقبل، حتى الخميس 25 يونيو.
ونص القرار على أن يبدأ العام التأهيلي(2019/2020) لهذه المراكز من يوم الأحد الموافق 18/8/2019 وينتهي يوم الخميس الموافق 25/6/2020، على أن تكون بداية دوام الفصل الأول للعام التأهيلي 2019/2020 للمشرفين وأعضاء الهيئة التأهيلية والإداريين بمركز التقييم والتأهيل المهني، ومراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين، ومركز الأمان للتأهيل يوم الأحد الموافق 18/8/2019 إلى يوم الخميس الموافق 23/1/2020، ويبدأ الفصل الثاني يوم الأحد الموافق 9/2/2020 وينتهي يوم الخميس الموافق 25/6/2020، بينما يبدأ دوام الفصل الأول للملتحقين بتلك المراكز يوم الأحد الموافق 1/9/2019 وينتهي يوم الخميس الموافق 23/1/2020، ويبدأ دوام الفصل الثاني يوم الأحد الموافق 9/2/2020 وينتهي يوم الخميس الموافق 28/5/2020.
كما نصّ القرار على أن يبدأ العام التأهيلي (2019/2020) في مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة والمراكز التابعة للجمعيات الأهلية يوم الأحد الموافق 1/9/2019 وينتهي يوم الخميس الموافق 28/5/2020، على أن تكون بداية دوام الفصل الأول للعام التأهيلي 2019/2020م للملتحقين بتلك المراكز يوم الأحد الموافق 1/9/2019 وينتهي يوم الخميس الموافق 23/1/2020، ويبدأ دوام الفصل الثاني يوم الأحد الموافق 9/2/2020 وينتهي يوم الخميس الموافق 28/5/2020.
ونصّ القرار على أنه يجوز مد فترة تقديم برامج التأهيل للحالات الملتحقة بمراكز التأهيل الخاصة، وتلك التابعة للجمعيات الأهلية خلال نهاية العام التأهيلي على نفقة أولياء الأمور وبناء على طلبهم خطيا، على أن تبدأ يوم الأحد الموافق 31/5/2020 إلى يوم الخميس الموافق 27/8/2020، وكذلك تحديد مواعيد تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد الأسري الأول والثاني للعام التأهيلي (2019/2020) لأولياء أمور الملتحقين بالمراكز ومراكز التأهيل الخاصة، وتلك التابعة للجمعيات الأهلية، حيث يبدأ البرنامج الأول يوم الأحد الموافق 19/1/2020 وينتهي يوم الخميس الموافق 23 من ذات الشهر، على أن يبدأ البرنامج الثاني من يوم الأحد الموافق 24/5/2020 إلى يوم الخميس الموافق 28 من الشهر نفسه.
بالإضافة إلى تحديد مواعيد تنفيذ برامج الإنماء المهني للعاملين بمركز التقييم والتأهيل المهني ومراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين، ومركز الأمان للتأهيل، حيث تبدأ هذه البرامج يوم الأحد الموافق 23/8/2020 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للخطة التي يصدر بها قرار من المدير العام للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

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