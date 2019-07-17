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التدريب على إدارة الطوارئ في "صحيّة ظفار"

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

التدريب على إدارة الطوارئ في "صحيّة ظفار"

صلالة - الرؤية

اختتمت أمس بقاعة الندوات والمؤتمرات بالمديرية العامة للخدمات الصحية بظفار دورة للتدريب على إدارة الأزمات والطوارئ، والتي نظّمها قسم الأزمات والطوارئ بالمديرية على مدى يومين.

وقدم الدورة المكرم الدكتور أحمد بن على المشيخي المحاضر بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس، وبحضور د. خالد بن محمد المشيخي المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة يوم افتتاح الدورة. وبمشاركة 35 مختصًا يمثلون عددًا من الوحدات الطبية والأقسام الإدارية التابعة للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار.

وتناولت الدورة الفرق بين عدة مصطلحات مرتبطة بالطوارئ، واستعراض المهارات المطلوبة للاستجابة إلى ضغوط الأزمات وإدارة القضايا وعوامل النجاح والتخطيط، ومفهومه في إدارة الأزمة. وفي الختام وزّع الدكتور خالد بن محمد المشيخي المدير العام الشهادات على المشاركين.

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