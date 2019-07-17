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ورشة عمل حول الأهمية الاقتصادية لمستزرعات الكائنات الدقيقة

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

ورشة عمل حول الأهمية الاقتصادية لمستزرعات الكائنات الدقيقة

 

مسقط - الرؤية
يُنظِّم مركز عُمان للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية ورشة عمل حول الحفاظ على مجموعات مُستزرعات الكائنات الحية الدقيقة ذات الأهمية الاقتصادية، خلال الفترة 14-18 يوليو الجاري، في المقرّ الجديد للمركز بمجمع الابتكار مسقط. وتتخلل ورشة العمل زيارات إلى جامعة نزوى وجامعة السلطان قابوس.
ويتولى د. افتخار أحمد من المركز الوطني الباكستاني لمجموعة المستزرعات إدارة، ورشة العمل التي تركّز على إدارة مجموعات مستزرعات الكائنات الحية الدقيقة لمركز عُمان للموارد الوراثية والحيوانية والنباتية، إلى جانب تأسيس منشأة جديدة لضمان سلامة الحفاظ عليها.
وستجري مناقشة عددٍ من المواضيع ذات الصلة والأهمية؛ منها: توضيح المقاربات العملية لتحديد أصناف البكتيريا الجديدة وتصنيفها بغرض المحافظة عليها، إضافة للسياسات والتشريعات العُمانية حول الموارد الوراثية الميكروبية.
وقالتْ مديرة مركز عُمان للموارد الوراثية والحيوانية والنباتية د. نادية السعدي: إنَّ الغرض من ورشة العمل لا يقتصر على حماية موارد عُمان الوراثية الكائنات الحية الدقيقة والحفاظ عليها؛ ففي هذا العصر الذي يتميَّز بالتقدّم المشوّق في مجال التكنولوجيا البيولوجية التي باتت أحد أكثر المجالات المذهلة تأثيرًا في تشكيل مستقبلنا، ومع ظهور اختراعات جديدة في مجالات الطبّ والطاقة ومعالجة الأغذية والهندسة البيئية... وغيرها، توفّر ثروتنا الميكروبية أرضًا خصبةً للعلماء والباحثين؛ لذا فإنَّ فرق العمل المختصة في جامعة السلطان قابوس تعمل على ابتكار أجهزة وقود حيوي ميكروبي تُستخدم في تطبيقات واقعية لدعم موارد الطاقة المستقبلية في السلطنة.

 

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