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"التجارة والصناعة": 100 بطاقة "كفاءة طاقة" عبر المنصة الإلكترونية

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

"التجارة والصناعة": 100 بطاقة "كفاءة طاقة" عبر المنصة الإلكترونية

 

مسقط - الرؤية
نظَّمتْ وزارة التجارة والصناعة -وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- حلقة عمل حول آلية تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات، أمس، في فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة في صحار، وبحضور علي بن خلفان الغيثي مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة بصحار، وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من المؤسسات والشركات المعنية باستيراد وتوزيع مكيفات الهواء.
وقالت المهندسة فاطمة بنت حمود الرواحية إخصائية ضبط جودة منتجات كهربائية بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة، في ورقة عمل: إنَّ البطاقة تهدف لتزويد المستهلك بالمعلومات الضرورية عن كفاءة المكيف قبل شرائه؛ لمساعدته في اختيار المكيفات ذات الأداء الأفضل والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية، من خلال عدد النجوم الموجودة في البطاقة، بحيث كلما زاد عدد النجوم قل استهلاك المكيف للطاقة الكهربائية وزادت كفاءة المكيف والعمر الافتراضي.
وأشارت الرواحية إلى إصدار 100 بطاقة كفاءة طاقة حتى الآن عبر المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة.
وأوضح المهندس إبراهيم الحشف رئيس قسم التعيين بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ورقة العمل: إنَّ صلاحية وثيقة المصادقة على بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات 3 سنوات خاضعة لتقديم إقرار استمرار مطابقة سنوي إلكتروني.
واستهدفتْ حلقة العمل مصنِّعي ومستوردي وموزعي مكيفات الهواء، وناقشت آلية تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات، وخطوات الحصول على البطاقة، والمستندات المطلوبة، وتعريف بطاقة كفاءة الطاقة، وأنواع المكيفات التي تطبق عليها وأهدافها، وكذلك التعريف بالمنصة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة للمكيفات، والمنصة الإلكترونية لتعيين جهات تقويم المطابقة وجهات تقويم المطابقة التي تم تعيينها.

 

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