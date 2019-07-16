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25% خصومات حصرية من "في - كول عُمان" لحاملي بطاقات "صحار الدولي"

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:35 م بتوقيت مسقط

25% خصومات حصرية من "في - كول عُمان" لحاملي بطاقات "صحار الدولي"

 

مسقط – الرؤية

 

بات بإمكان حاملي بطاقات صُحار الدُّولي الحصول على خصم خاص بنسبة 25% يشمل تظليل النوافذ ومنتجات النانو سيراميك من خلال منافذ البيع الخاصة بشركة في-كول (V-KOOL™ Oman) الواقعة في منطقة الخوير ومحطة الوقود (شل) بالحيل على قرب من مسقط سيتي سنتر، ابتداءً من الشهر الجاري وحتى نهاية يوليو 2020، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين صحار الدولي وفي-كول عُمان.

 

وقال خليل الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية في صُحار الدُّولي: بصفتنا كيانًا يطمح إلى أن يكون مؤسسة خدمية عُمانية الهوية عالمية الريادة تقدم خدمات مصرفية متنوعة للزبائن، فإننا ندرك تمامًا متطلبات زبائننا لضمان وصولهم إلى أفضل العروض الترويجية الممكنة، حيث تشكل هذه المذكرة خطوة إستراتيجية أخرى تُضاف إلى رحلة صُحار الدُّولي لتلبية احتياجات الزبائن وتوفير أفضل الخدمات ليتسنى لهم الاستمتاع بأسلوب المعيشة الذي يطمحون إليه. وللاستفادة من العرض، كل ماعلى زبائننا فعله هو إبراز بطاقات صحار الدولي الائتمانية الخاصة بهم عند زيارتهم لأحد منافذ في-كول.

وقال جي سريدهار، المدير العام لشركة في-كول: يعد التعاون مع صُحار الدُّولي خطوة أخرى نخطوها نحو الترويج الأمثل لعلامتنا التجارية، حيث توفر شركة في-كول منتجات مميزة في سوق العناية بالسيارات في عُمان، ونفخر بهذا التعاون مع صُحار الدُّولي لتوفير منتجات وخدمات متميزة للزبائن المهتمين بالعناية بمركباتهم، الأمر الذي يجعل من هذه الشراكة الإستراتيجية فرصة سانحة لنا.

وتتماشى هذه الشراكات مع استراتيجية صُحار الدُّولي من أجل إيجاد سُبل جديدة لتحقيق السعادة للزبائن ومساعدتهم من أجل تحقيق أهدافهم في الحياة. ويعمل صُحار الدُّولي على مساعدة الناس على تحقيق "الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية.

 

 

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