العامري: 9 منشآت فندقية جديدة تدعم القطاع السياحي بظفار

صلالة - الرؤية

قال مرهون بن سعيد العامري مدير عام المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار، إنَّ عددَ المنشآت الفندقية التي تهيَّأت لموسم صلالة السياحي بلغ 35 منشأة فندقية تضم 4 آلاف و179 غرفة فندقية؛ ‏لاستقبال زوار المحافظة في موسم الخريف، مُؤكدا تزايد الإقبال عليها من جانب زوار الموسم من مختلف الفئات.

وأشار العامري إلى أنَّ إضافة 9 منشآت فندقية جديدة للقطاع السياحي بمحافظة ظفار هذا العام سيعمل على رفد القطاع السياحي، واستيعاب زيادة الحركة السياحية المتنامية عاما بعد آخر فوق مؤشرات النمو؛ بحيث يتوازن العرض مع الطلب؛ بما يُسهِم في تجويد الخدمات السياحية.

وأضافَ العامري أنَّ وزارة السياحة تُواصل الترويج لموسم الخريف بمحافظة ظفار في المعارض السياحية الدولية كإحدى الوجهات السياحية الرئيسية على مدار العام، خاصة في أسواق السياحة الخليجية لتعزيز السياحة العائلية. وتسعى الوزارة -من خلال افتتاح مكتبيْ تمثيل سياحي في المملكة العربية السعودية، وإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة- للتركيز على الأسواق السياحية الخليجية، وزيادة الأنشطة الترويجية للسياحة في السلطنة.

وأوضح العامري أنَّ الطيران العُماني يُسهم في الترويج لموسم الخريف؛ من خلال العروض الترويجية بالتعاون مع المنشات الفندقية بالمحافظة، لافتا إلى تدشين عدد من خطوط الطيران الخليجية رحلات مباشرة إلى محافظة ظفار؛ بما يُسهم في زيادة عدد الزوار من الأسواق السياحية الخليجية، والتي تُشكل نسبة تقدر بـ30 بالمائة من إجمالي عدد الزوار سنويا.