"التعليم العالي" تطّلع على أوضاع الطلبة العمانيين في ألمانيا

مسقط – الرؤية

زار وفد من وزارة التعليم العالي جمهورية ألمانيا، ضمن استعدادات الوزارة لابتعاث طلبة جدد إلى ألمانيا. وضم الوفد كلا من مسلم بن تمان العمري الملحق الثقافي للسلطنة بلندن، وحمد بن خلفان الحارثي المدير العام المساعد للبعثات، وخالد بن علي الشقصي مدير دائرة البعثات الخارجية، ومحمد بن الفضل الأنصاري رئيس قسم شؤون المبعوثين، والدكتور حسين بعاج المسؤول الثقافي بسفارة السلطنة في برلين.

واجتمع الوفد بالمسؤولين في الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) التي تتولى رعاية الطلبة العمانيين ومتابعة أوضاعهم، والإشراف على سير دراستهم في الجامعات الألمانية، وأشاد المسؤولون في الهيئة بالمستوى التحصيلي للطلبة العمانيين، واتفق الجانبان على وضع آليات لتعزيز هذا التعاون ورفع أعداد الطلبة العمانيين في جمهورية ألمانيا.

والتقى الوفد بالطلبة العمانيين المبتعثين لألمانيا واستمعوا إلى أبرز التحديات التي يوجهونها دراسيا ومعيشياً. وتعرّف الوفد على مستوى تطور مستوى الطلبة، إلى جانب حثّهم على تحسين أدائهم في اجتياز متطلبات اللغة والبرامج التأسيسية.

يذكر أنّ إجمالي عدد الطلبة العمانيين الدارسين في ألمانيا بلغ 80 طالبا وطالبة حتى العام الأكاديمي 2018/2019 في مختلف المراحل والتخصصات.