التوعية بالآثار القانونية للتحرّش في نادي الحمراء





الحمراء – الرؤية

أقيمت، أمس، بقاعة نادي الحمراء الرياضي الثقافي محاضرة بعنوان "الآثار القانونية للتحرش الجنسي وضوابط جمع المال من الجمهور" قدّمتها صبحة بنت سالم الشكيلية مساعد المدعي العام، تحت رعاية عبدالله بن أحمد العبري عضو المجلس البلدي بولاية الحمراء، وبحضور عدد من المسؤولين بالجهات الحكومية.

وتأتي المحاضرة ضمن فعاليات أسبوع العمل الاجتماعي لعام 2019 الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة التنمية الاجتماعية في نزوى. حيث بدأت المحاضرة بالحديث عن قانون الطفل وبيان حقوقه والعقوبات المغلظة في هذا الشأن، والإشارة إلى أنّ جريمة التحرّش الجنسي انتشرت بكثرة، ومن أجل الحد من هذه الجريمة على المجتمع تنشئة الأطفال على الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد العمانية الأصيلة.

وتطرقت المحاضرة إلى ضرورة الإبلاغ عن جرائم التحرش الجنسي، موضحة أنه كلما كان الإبلاغ سريعا كلما كانت الإجراءات القانونية سريعة، فضلا عن أنّ عدم التبليغ يساعد على تحول المجني عليه إلى جانٍ، كما أنّ عملية التبليغ تحمي الطفل من التوابع النفسية، محددة من تقع عليهم مسؤولية التبليغ بالطبيب والمعلم وأخصائي الاجتماعي وولي الأمر ومن في حكمهم.

كما تناولت المحاضرة ظاهرة جمع التبرعات بدعوى بناء مساجد ورعاية الأسر المعسرة، دون الانتباه إلى أن ذلك يحتاج إلى تصريح من جهة الاختصاص لحماية الفرد والمجتمع.