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لماذا تصدر (#محمد_بن_راشد) تويتر الإمارات

الثلاثاء 16 يوليو 2019 03:49 م بتوقيت مسقط

لماذا تصدر (#محمد_بن_راشد) تويتر الإمارات

تصدر وسم #محمد_بن_راشد موقع "تويتر" حيث بادر المغردون بتقديم التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة يوم ميلاده الذي يصادف 15 يوليو.

وتفاعل مغردون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع  هذه المناسبة وعبروا عن حبهم لبن راشد والانجازات التي شهدتها دبي في ظل قيادته.

وأكد المغرودن أن حب بن راشد امتلك قلوب شعب الإمارات، وأنهم يفاخرون بما حققه لدبي من رفعة ونهضة، وأنه أيقونة التطوير الذي جعل من دبي لؤلؤة الشرق الأوسط فهو باني عزها ومجدها، كما أنه مكّن أبناء الوطن بالعلم والمعرفة من الوصول لأعلى المراتب عالمياً.

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