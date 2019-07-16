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رئيس بعثة الحج العمانية: قبول 13500 مواطن ومواطنة من أصل 26 ألفا

الثلاثاء 16 يوليو 2019 02:35 م بتوقيت مسقط

رئيس بعثة الحج العمانية: قبول 13500 مواطن ومواطنة من أصل 26 ألفا

 

مسقط - العمانية

صرح الشيخ سلطان بن سعيد بن سليم الهنائي، رئيس بعثة الحج العمانية والمدير العام للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن عدد المتقدمين للتنافس على فرص الحج لهذا العام قد تجاوز 26 ألف مواطن ومقيم، حيث تم قبول 13 ألفا و500 مواطن ومواطنة و500 مقيم ومقيمة، وقد تم استكمال 99.7% من الحجاج الإجراءات الأساسية للسفر.

وأكد الهنائي أن البعثة ستغادر السلطنة يوم الأحد 25 من ذي القعدة 1440هـ الموافق 28 يوليو 2019، وأن إجمالي عدد حجاج السلطنة بلغ 14 ألف حاج، وقد تم اعتماد 85 شركة لنقل الحجاج في هذا الموسم، منها 79 شركة لنقل الحجاج العمانيين و3 شركات لنقل الحجاج العرب و3 شركات لنقل الحجاج غير العرب.

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