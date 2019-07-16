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السلطنة تشارك في المنتدى السياسي "رفيع المستوى" بالأمم المتحدة

الثلاثاء 16 يوليو 2019 01:47 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في المنتدى السياسي "رفيع المستوى" بالأمم المتحدة

نيويورك - الرؤية

تأكيدا على التزام السلطنة بتحقيق خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، تشارك السلطنة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بالأمم المتحدة في نيويورك بوفد يرأسه معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط وبمشاركة عدداَ من أعضاء اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وممثلي الجهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والخاصة والهيئات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

تتضمن مشاركة السلطنة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى إستعراض التقرير الوطني الطوعي الأول للسلطنة لأهداف التنمية المستدامة 2030. حيث يعكس التقرير بشكل متكامل التقدم المحرز الذي حققته السلطنة على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ يتناول الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي اعتمدتها السلطنة لبلوغ تلك الاهداف، ويرصد التحديات والخطط المستقبلية لتحقيقها، ويستعرض الممارسات والمبادرات الحالية والتي تسهم في بلوغ المستهدفات والأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.

وعلى هامش استعراض السلطنة للتقرير تنظم السلطنة المعرض المصاحب لأعمال المنتدى السياسي الرفيع المستوى وإقامة بعض الفعاليات والتي تتناول التعريف بجهود السلطنة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وآفاق التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عصر النهضة المباركة.

 

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