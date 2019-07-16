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نفط عُمان يفقد 90 سنتًا

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

نفط عُمان يفقد 90 سنتًا

مسقط – العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر سبتمبر القادم 64ر65 دولار أمريكي. وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد أمس انخفاضًا بلغ 90 سنتًا مقارنة بسعر الجمعة الذي بلغ (54ر66) دولار أمريكي.

ويشار إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 69 دولارًا أمريكيًا و99 سنتًا للبرميل منخفضًا بمقدار دولار أمريكي واحد و17 سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.

وفي السياق، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، ليهبط الخام الأمريكي دون مستوى 60 دولاراً للبرميل مع إعلان بيانات النمو الاقتصادي في الصين إضافة لمستجدات على ساحة الأوضاع الجيوسياسية.

وبحسب بيانات رسمية، أعلنت الصين أمس نمو الناتج الإجمالي المحلي في الربع الثاني من العام الجاري بأبطأ وتيرة نمو منذ الربع الأول لعام 1992 وذلك بنحو 6.2 بالمائة على أساس سنوي لكنها جاءت وفقاً للتوقعات.

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