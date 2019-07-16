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"عمان العربي" يدعم "مجان الجامعية" ببوابة دفع إلكترونية

الثلاثاء 16 يوليو 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

"عمان العربي" يدعم "مجان الجامعية" ببوابة دفع إلكترونية


مسقط – الرؤية
وقع بنك عمان العربي مذكرة تفاهم مع كلية مجان الجامعية لتوفير بوابة دفع إلكترونية على موقع الكلية والتطبيق الذكي التابع لها، فضلاً عن توفير جهاز للدفع في حرم الكلية يرتبط مباشرة مع النظام الإلكتروني للجامعة. كما وقعت الكلية الجامعية مع بنك عمان العربي اتفاقية لخطة سداد ميسرة تتيح لحامل بطاقة بنك عمان العربي الائتمانية الاستفادة من خطة الأقساط بدون فوائد لمدة تصل إلى 12 شهرًا، وسيكون العرض متاحًا للطلاب لفترة محددة خلال فترة التسجيل بداية كل فصل دراسي.
ومثل كلية مجان الجامعية في التوقيع د. مها كوبيل، عميدة الكلية، وراشد بن عامر المصلحي، نائب رئيس مجلس إدارة الكلية، وعمر عبيد، المُدقق المالي للكلية، فيما مثل البنك، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد فهد بن أمجد، بحضور عدد من موظفي الإدارة العليا من كلا الطرفين.  
وقال فهد أمجد: تؤكد هذه الشراكة مع كلية مجان الجامعية على حضور بنك عُمان العربي في ريادة المصارف التي توفر حلول وبوابات الدفع الإلكتروني للمؤسسات الكبرى، في الوقت الذي تنسجم فيه مع تطلعاتنا لريادة التقدم التكنولوجي نحو مستقبل رقمي متكامل للسلطنة، الأمر الذي نعتبره في البنك أحد مرتكزات استراتيجتنا للسنوات القادمة.
وقالت د. مها كوبيل: سعداء بالشراكة مع بنك عمان العربي في توفير بوابة الدفع الإلكتروني لكلية مجان الجامعية، حيث نثق تماماً في قدرة البنك على توفير حلول عالية الجودة لطلابنا الأعزاء، فضلاً عن توفير جهاز الدفع المباشر في حرم الكلية والذي يتكامل مع حلول الدفع عبر الموقع والتطبيق، الأمر الذي سيوفر راحة البال والأمان لكافة المتعاملين مع الكلية، فضلاً عن سرعة إنجاز العملية بأقل التكاليف وأفضل المعايير.
وتتميز بوابة الدفع الإلكتروني لبنك عمان العربي باستخدام أحدث التقنيات في عالم الحلول المالية، إلى جانب أعلى معايير الأمان والسلامة التي تتوافق مع متطلبات كل من الجهات التنظيمية المحلية والعالمية، مثل معيار أمان بيانات بطاقات الدفع (PCI DSS). وقد تمَّ تصميمها للمساعدة في تسهيل الدفع لموفري الخدمات، مما يتيح لهم الاستفادة من النفقات الإدارية المخفضة ووقت للمتابعة وتحصيل المدفوعات المتكررة من العملاء؛ الأمر الذي ينعكس إيجاباً على وتيرة التدفقات النقدية للعميل.

 

 

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