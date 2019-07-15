الإثنين, 15 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
42 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

مدرجات الاستاد الرئيسي تتسع لـ17 ألفا.. و"شجع فريقك 2" لاختبار الجاهزية

رسميًّا.. افتتاح مجمع الرستاق الرياضي سبتمبر المقبل

الإثنين 15 يوليو 2019 06:00 م بتوقيت مسقط

رسميًّا.. افتتاح مجمع الرستاق الرياضي سبتمبر المقبل

 

 

< المرضوف: المجمع إضافة نوعية للبنى الأساسية الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية

 

مسقط - الرؤية

أكَّد معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، خلال زيارة ميدانية لمشروعات البُنى الأساسية الرياضية بمحافظة جنوب الباطنة، على جاهزية مجمع الرستاق الرياضي، واصفا إياه بأنه إضافة نوعية جديدة للبنية الأساسية الرياضية في السلطنة.

وأتمت وزارة الشؤون الرياضية تجهيز المجمع الرياضي بولاية الرستاق، ليضاف إلى المجمعات الرياضية المنتشرة في جميع محافظات السلطنة. ومن المقرر أن يفتتح المجمع الرياضي بالرستاق رسميا في شهر سبتمبر المقبل، بينما ستختبر منافسات "شجع فريقك" في مرحلتها الثانية لأندية جنوب الباطنة جاهزية ملعب كرة القدم قبل الافتتاح الرسمي.

ويشتمل المجمع الرياضي بالرستاق على استاد رياضي لكرة القدم، وملعب هوكي، وآخر لكرة القدم المعشب للتدريب، وملعبيْن للتنس وحوض سباحة أولمبي مغطى، وصالة رياضية متعددة الأغراض وسيتم تجهيز المجمع بمتطلبات النقل التلفزيوني، إضافة لصالة اللياقة البدنية للرجال وأخرى للنساء ومبنى الإدارة، ومركز للطب الرياضي.

 ويحظى ملعب كرة القدم بمطابقته للمواصفات والقياسات الدولية. أما مدرجات الاستاد، فسوف تتسع لأكثر من 17 ألف متفرج، كما سيضم المجمع حسب التصور الأولي حوض سباحة وفقا للقياسات الأولمبية ومدرجات تتسع لأكثر من 800 متفرج. أما الصالة الرياضية المغطاة، فستكون وفق القياسات الدولية أيضا لممارسة ثلاث ألعاب هي كرة اليد والطائرة وكرة السلة، فضلا عن مدرجات تتسع لنحو 1100 متفرج.

وكان معالي الشيخ قد استكمل، أمس، سلسلة زياراته الميدانية الدورية للمشروعات الرياضية التي تقوم بتنفيذها وزارة الشؤون الرياضية؛ حيث استمع إلى شرح مفصل من مهندسي ومتعهدي الشركات المنفذة للمشروعات والتي تسير وفقا للخطة التي أعدتها اللجنة المشرفة على التنفيذ.

وبدأ معالي الشيخ زيارته بالاطلاع على سير العمل والتطورات الجارية ومراحل التنفيذ ونسبة الإنجاز لمشروعات نادي الرستاق الرياضي؛ حيث اطلع معاليه على تنفيذ مشروع الصالة الرياضية والملعب المعشب والمدرجات الخاصة بالنادي، وقد أعرب معاليه عن ارتياحه لحجم الأعمال المنفذة، داعيا استشاريي ومهندسي الشركات المنفذة إلى أهمية الحرص على تنفيذ هذه المشروعات وفقا لمواصفات الجودة التي اعتمدتها الوزارة.

 كما قام معاليه بعد ذلك بزيارة مشروع مجمع الرستاق الرياضي، واستمع إلى شرح عن جاهزية المجمع لاحتضان الفعاليات الرياضية في القريب العاجل، موجها تعليماته بسرعة إنجاز المشروع في التاريخ المحددة سلفا.

من جانبه، قال إبراهيم بن محمد السالمي رئيس نادي الرستاق الرياضي: "نثمن المتابعة المستمرة والحرص الكبير من قبل معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية والتي تعكس حرص الوزارة على تلبية احتياجات الأندية الرياضية".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أبريل 2017

وكيل "الشؤون الرياضية" يتفقد مجمع الرستاق الرياضي

المزيد

02 أبريل 2015

افتتاح مجمع شرطة المهام الخاصة بصحار الأحد المقبل

المزيد

18 يوليو 2018

افتتاح المدرسة الفنلندية العمانية.. سبتمبر المقبل

المزيد

07 أغسطس 2016

افتتاح مؤتمر سلامة الغذاء بمركز عُمان الدولي للمعارض .. 21 سبتمبر المقبل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سحب ركامية وأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

مؤشر سوق مسقط يتجاهل نتائج الشركات ويهبط لأول مرة دون 3800 نقطة

الاقتصاد - محلي

159 مليون ريال عماني قيمة التداول العقاري في يونيو.. وشمال الباطنة تتصدر

الاقتصاد - محلي

مصادر لـ"الرؤية": "اتحاد القدم" يبحث مع "فيفا" إجراءات عقد "العمومية الطارئة" لتعديل النظام الأساسي

رياضة - محلي

"مصفاة الدقم" تكافئ الطلبة المجيدين ببرنامج تدريبي في المملكة المتحدة

الاقتصاد - محلي

"مسقط الدولي" أول مطار يثبت نظاما متطورا للكشف عن الطائرات دون طيار

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

القربة المثقوبة لا تبقي مَاءً

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

إنجاز ٩٧٪ من منشآت "مزون للألبان".. و٢٥ شركة عالمية تصنّع وتركّب خطوط الإنتاج

الاقتصاد - محلي

أول تعليق من سفارة السلطنة لدى الإمارات على حبس سائق حافلة "مواصلات"

المحليات - أخبار

متى أول أيام عيد الأضحى المبارك ؟

منوعات - من هنا وهناك

أمريكا تكشف سبب زيارة الأمير تميم لواشنطن

دولي - أخبار

وفاة عائلة خليجية بالكامل بسبب "المكيّف"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة