رسميًّا.. افتتاح مجمع الرستاق الرياضي سبتمبر المقبل

< المرضوف: المجمع إضافة نوعية للبنى الأساسية الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية

مسقط - الرؤية

أكَّد معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، خلال زيارة ميدانية لمشروعات البُنى الأساسية الرياضية بمحافظة جنوب الباطنة، على جاهزية مجمع الرستاق الرياضي، واصفا إياه بأنه إضافة نوعية جديدة للبنية الأساسية الرياضية في السلطنة.

وأتمت وزارة الشؤون الرياضية تجهيز المجمع الرياضي بولاية الرستاق، ليضاف إلى المجمعات الرياضية المنتشرة في جميع محافظات السلطنة. ومن المقرر أن يفتتح المجمع الرياضي بالرستاق رسميا في شهر سبتمبر المقبل، بينما ستختبر منافسات "شجع فريقك" في مرحلتها الثانية لأندية جنوب الباطنة جاهزية ملعب كرة القدم قبل الافتتاح الرسمي.

ويشتمل المجمع الرياضي بالرستاق على استاد رياضي لكرة القدم، وملعب هوكي، وآخر لكرة القدم المعشب للتدريب، وملعبيْن للتنس وحوض سباحة أولمبي مغطى، وصالة رياضية متعددة الأغراض وسيتم تجهيز المجمع بمتطلبات النقل التلفزيوني، إضافة لصالة اللياقة البدنية للرجال وأخرى للنساء ومبنى الإدارة، ومركز للطب الرياضي.

ويحظى ملعب كرة القدم بمطابقته للمواصفات والقياسات الدولية. أما مدرجات الاستاد، فسوف تتسع لأكثر من 17 ألف متفرج، كما سيضم المجمع حسب التصور الأولي حوض سباحة وفقا للقياسات الأولمبية ومدرجات تتسع لأكثر من 800 متفرج. أما الصالة الرياضية المغطاة، فستكون وفق القياسات الدولية أيضا لممارسة ثلاث ألعاب هي كرة اليد والطائرة وكرة السلة، فضلا عن مدرجات تتسع لنحو 1100 متفرج.

وكان معالي الشيخ قد استكمل، أمس، سلسلة زياراته الميدانية الدورية للمشروعات الرياضية التي تقوم بتنفيذها وزارة الشؤون الرياضية؛ حيث استمع إلى شرح مفصل من مهندسي ومتعهدي الشركات المنفذة للمشروعات والتي تسير وفقا للخطة التي أعدتها اللجنة المشرفة على التنفيذ.

وبدأ معالي الشيخ زيارته بالاطلاع على سير العمل والتطورات الجارية ومراحل التنفيذ ونسبة الإنجاز لمشروعات نادي الرستاق الرياضي؛ حيث اطلع معاليه على تنفيذ مشروع الصالة الرياضية والملعب المعشب والمدرجات الخاصة بالنادي، وقد أعرب معاليه عن ارتياحه لحجم الأعمال المنفذة، داعيا استشاريي ومهندسي الشركات المنفذة إلى أهمية الحرص على تنفيذ هذه المشروعات وفقا لمواصفات الجودة التي اعتمدتها الوزارة.

كما قام معاليه بعد ذلك بزيارة مشروع مجمع الرستاق الرياضي، واستمع إلى شرح عن جاهزية المجمع لاحتضان الفعاليات الرياضية في القريب العاجل، موجها تعليماته بسرعة إنجاز المشروع في التاريخ المحددة سلفا.

من جانبه، قال إبراهيم بن محمد السالمي رئيس نادي الرستاق الرياضي: "نثمن المتابعة المستمرة والحرص الكبير من قبل معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية والتي تعكس حرص الوزارة على تلبية احتياجات الأندية الرياضية".