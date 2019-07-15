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بالفيديو.. مشجع جزائري يحتفل بـ "منشار كهربائي" في الشانزيليزيه

الإثنين 15 يوليو 2019 05:19 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. مشجع جزائري يحتفل بـ "منشار كهربائي" في الشانزيليزيه

 

وقف شاب جزائري يحتفل بفوز الجزائر في بطولة الأمم الأفريقية، في الشانزيليزيه بباريس، بطريقة احتفاله كانت غريبة وعنيفة، كان مصدر خطورة على نفسه وعلى من حوله.

وفي شريط فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، يظهر الشاب وهو ممسك بمنشار كهربائي ويظهر من خلفه قوس النصر، وقد أدار الشاب المنشار وظل يلوح به في الهواء ويدور به وسط الزحام، ويمكن أن يتسبب هذا المنشار بجروح بالغة إذا لمس أي شخص، كما يمكن أن يمزق أي شيء يلمسه.

ويأتي هذا الفيديو، بينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الاثنين، توقيف 282 شخصًا مساء الأحد خلال صدامات وقعت في عدد من المدن، إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تجري مبارياتها في مصر.

ومن أصل الموقوفين، تم وضع 249 قيد الاحتجاز، بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أوضحت الوزارة أن الاعتقالات مرتبطة "بشكل أساسي" بالأحداث التي وقعت على هامش الاحتفالات بتأهل الجزائر، وكذلك بتجاوزات خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو.

ونزل الآلاف من أنصار منتخب الجزائر لكرة القدم إلى الشوارع للاحتفال بتأهل فريقهم، الأحد، إلى نهائي كأس أمم أفريقيا التي تجري مبارياتها في مصر.

غير أن الاحتفالات تخللتها أحداث خلال الليل في مرسيليا وباريس وليون.

وفي باريس جرت مواجهات بين أنصار لمنتخب الجزائر وقوات حفظ النظام على جادة الشانزيليزيه. وأفادت مديرية الشرطة عن توقيف خمسين شخصًا في المساء في العاصمة، وتغريم 202 بسبب قيادة سيارات بصورة خطيرة.

كما وقعت اضطرابات في ليون، حيث أحرقت عشرات السيارات، وفي مرسيليا، حيث استمرت الصدامات مع قوات حفظ النظام حتى ساعة متأخرة من الليل.

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