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فندق "سندس روتانا مسقط" يفوز بجائزة أفضل مطعم في الشرق الأوسط

الإثنين 15 يوليو 2019 04:21 م بتوقيت مسقط

فندق "سندس روتانا مسقط" يفوز بجائزة أفضل مطعم في الشرق الأوسط

 مسقط - الرؤية

فاز مطعم تياترو بفندق سندس روتانا في مسقط، بجائزة أفضل مطعم في (الشرق الأوسط وأفريقيا)  لهذا العام  في حفل أقيم بفندق ذا ستيت ارميتايج ميوزيوم أوفيشيل في سانت بطرسبرغ  روسيا.

واستلم الجائزة سيجي جوزيف مدير قسم الأطعمة والمشروبات لدى فندق سندس روتانا مسقط، حيث سافر أكثر من 200 ضيف من جميع أنحاء العالم، يمثلون أكثر من 90 دولة و 450 منتجع صحي و 270 مطعم.

وافتتح فندق سندس روتانا، مسقط في عام 2017 ، وقد صُممت كافة الغرف والأجنحة الفندقية التي يصل عددها إلى 215 بمستوى عال من الكفاءة ليحظى كافة النزلاء بأقصى مستوى من الراحة والرفاهية عن طريق توفير العديد من الخيارات التي تتناسب مع مُتطلبات كل منهم على حدة،، حتى الأجنحة الفندقية متعددة الاستخدامات.

ويُقدم فندق سندس روتانا في مسقط ٤ تجارب فريدة لتناول الطعام في العاصمة مسقط حيث يوجد خيارًا يتوافق مع كل المناسبات، بداية من مطعم جينجر الذي يُقدم أشهى المأكولات على مدار اليوم، ومطعم تياترو الذي يُقدم مزيجًا فريدًا من الأطباق الشرقية والغربية، ولوبي لاونج التي تُقدم الشاي، والقهوة، والوجبات الخفيفة، وفومو باي جينجر بجانب المسبح، يُوفر الفندق للنزلاء الذين يرغبون في عقد اجتماعات وفعاليات قاعة احتفالات عصرية، و٦ غرف مرنة لعقد الاجتماعات، مُزودة بأحدث المعدات السمعية والبصرية، والخدمات الخاصة.

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