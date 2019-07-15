"فاينانشيال تايمز": قريبا .. السعوديات يسافرن من دون إذن الولي

عواصم - الوكالات

أشارت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية، لخطة سعودية قريبة لإسقاط إذن الولي عن سفر المرأة؛ ويأتي ذلك ضمن مساعي الحكومة لتخفيف القيود الاجتماعية في المجتمع الذي يهيمن عليه الرجال.

يأتي هذا وسط ضغوط متزايدة من المجتممع الدولي بشأن حقوق المرأة في المملكة وخصوصا بعد هروب مجموعة من الفتيات السعوديات وطلبهن اللجوء في دول أجنبية.

وقد صدرت تعليمات إلى لجنة حكومية لإعادة النظر في القوانين التي تقضي بعدم السماح للإناث إطلاقا وللذكور ممن هم دون سن الـ 21 بالسفر خارج المملكة إلا بإذن ولي الأمر، ومن المتوقع أن تعدل هذه القوانين لتسمح لمن بلغ الـ 18 من العمر بالسفر دون الحاجة لإذن ولي الأمر.

وقالت الصحيفة إن القرار قد يرى النور مع نهاية هذا العام وفقا لأحد المقربين من اللجنة، وكانت صحيفة عكاظ أول من نشر التصريحات الرسمية عن هذه التعديلات.