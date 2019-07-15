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صباحك موطني مجدٌ أثيلُ

الإثنين 15 يوليو 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

صباحك موطني مجدٌ أثيلُ


هلال الشيادي | سلطنة عمان

(1)
يا صبحُ ما أنداك ما أنقاكا
‏روح الحياة ترقُّ إذ تلقاكا
//
‏أُصغي إلى صوت الجمال وقد شدت
‏شمس الحبور بعزف موسيقاكا
//
‏ولقد فرشتَ لي الحياة سعادةً
‏درباً يمر على عُلا مرقاكا
//
‏لأرى بعينيك الوجود بحسنه
‏والنور من ألق الجنان سقاكا
//
‏يا من تعبتَ من الحياة وبؤسها
‏امسح بنور الصبح كل شقاكا

(2)
صباحك موطني مجدٌ أثيلُ
‏وشعبٌ صامد راقٍ أصيلٌ
//
‏صحتْ في عينك الدنيا جمالاً
‏فوجهك باسمٌ باهٍ جميلُ
//
‏تجيء الشمسُ ضاحكةً تغني
‏فتطرَب من أغانيها النخيلُ
//
‏ويحبو في الزوايا النورُ طفلا
‏تداعبه القلوب وتستميلُ
//
‏صباحكِ يا عمانُ إذا تبدّى
‏تكشّف وجهُك الزاهي الجليلُ

 

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