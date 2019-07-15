

هلال الشيادي | سلطنة عمان

(1)

يا صبحُ ما أنداك ما أنقاكا

‏روح الحياة ترقُّ إذ تلقاكا

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‏أُصغي إلى صوت الجمال وقد شدت

‏شمس الحبور بعزف موسيقاكا

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‏ولقد فرشتَ لي الحياة سعادةً

‏درباً يمر على عُلا مرقاكا

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‏لأرى بعينيك الوجود بحسنه

‏والنور من ألق الجنان سقاكا

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‏يا من تعبتَ من الحياة وبؤسها

‏امسح بنور الصبح كل شقاكا

(2)

صباحك موطني مجدٌ أثيلُ

‏وشعبٌ صامد راقٍ أصيلٌ

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‏صحتْ في عينك الدنيا جمالاً

‏فوجهك باسمٌ باهٍ جميلُ

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‏تجيء الشمسُ ضاحكةً تغني

‏فتطرَب من أغانيها النخيلُ

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‏ويحبو في الزوايا النورُ طفلا

‏تداعبه القلوب وتستميلُ

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‏صباحكِ يا عمانُ إذا تبدّى

‏تكشّف وجهُك الزاهي الجليلُ