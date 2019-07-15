هلال الشيادي | سلطنة عمان
(1)
يا صبحُ ما أنداك ما أنقاكا
روح الحياة ترقُّ إذ تلقاكا
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أُصغي إلى صوت الجمال وقد شدت
شمس الحبور بعزف موسيقاكا
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ولقد فرشتَ لي الحياة سعادةً
درباً يمر على عُلا مرقاكا
//
لأرى بعينيك الوجود بحسنه
والنور من ألق الجنان سقاكا
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يا من تعبتَ من الحياة وبؤسها
امسح بنور الصبح كل شقاكا
(2)
صباحك موطني مجدٌ أثيلُ
وشعبٌ صامد راقٍ أصيلٌ
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صحتْ في عينك الدنيا جمالاً
فوجهك باسمٌ باهٍ جميلُ
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تجيء الشمسُ ضاحكةً تغني
فتطرَب من أغانيها النخيلُ
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ويحبو في الزوايا النورُ طفلا
تداعبه القلوب وتستميلُ
//
صباحكِ يا عمانُ إذا تبدّى
تكشّف وجهُك الزاهي الجليلُ