المنفى حقٌّ مشروعٌ



محمود لبد | فلسطين

فراغ مطمئن

يحمل ممحاة ورشقة حزن

ينبت على جبينه خمر وعود

فتبتل عناقيد اليمام

غروب الضحايا

بائعات التوت المجفف،

الغريب بعد الولادة،

مركبة الاصطدام

عاصفة الريح،،

حمامات اليم،،

بقعة اللقاء

التقاط غصن شارد

مستنقع مزدحم

مشردون فوق الماء..

منسكبون عليها

حوائج الطرق

قوت العرش

خرافات التعالي

أساطير رُسمت على جدان ما وراء مجمع القمامات

غناء يفيض في كوب آخر

فأحتكم حرارتي ليدفء العالم

لا ليحترق

لكن قابليته أعمق مما فُرض عليه

الرسائل اللامقروءة

الاتهامات العشوائية

قتل الأبرياء

التملك عنوة

اللاقانونيون

طاولة التناقضات

المتظاهرون والهروات

العاجزون عن الأمل

والمنفى .. أصبح حقا مشروعا

خُلق لنختاره !!!