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اتفاق بين "الإسكان" و"بريد عُمان" لنقل الحقائب البريدية

الإثنين 15 يوليو 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

اتفاق بين "الإسكان" و"بريد عُمان" لنقل الحقائب البريدية


 

مسقط – الرؤية
وقعت وزارة الإسكان اتفاقية مع شركة بريد عُمان لنقل وتوزيع الحقائب البريدية بين جميع التقسيمات التنظيمية بالوزارة، وذلك بمعدل 160 حقيبة بريدية شهرياً.
وقال محمد بن خلفان الحميدي مدير دائرة الشؤون الإدارية إن الاتفاقية تهدف إلى خفض التكلفة السنوية المخصصة لوقود وصيانة السيارات والاستفادة من السيارات المخصصة لتوزيع البريد في كل التقسيمات التنظيمية بالوزارة في مجالات العمل الأخرى وكذلك خفض حجم العمل المناط بدائرة النقليات ودوائر الشؤون الإدارية والمالية بالمحافظات من حيث إجراءات كشف تتبع السيارات وصرف فواتير الوقود والصيانة وما إلى ذلك.
وأضاف الحميدي أن الاتفاقية تضمن سلامة الموارد البشرية المكلفة بهذا العمل وسلامة السيارات الحكومية المخصصة لهذه الخدمة واستغلال الموارد البشرية المكلفة بالعمل الحالي في كل التقسيمات التنظيمية بالوزارة بأعمال أخرى حسب حاجة العمل.
وأكد محمد بن خلفان الحميدي مدير دائرة الشؤون الإدارية أن الاتفاقية ستسهم في تسريع إنجاز خدمة توصيل البريد وبشكل يومي مع ضمان استمرارية الخدمة نظراً لوجود تعاقد والتزام بين الطرفين.

 

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