مجالُنا الجوي الآمن

تُوَاصِل بلادنا ترسيخ أقدامها على قوائم الدول الأكثر أماناً واستقرارًا في العالم، بفضل شُمولية التنمية التي تُمطر سُحبها خيرًا عميمًا على امتداد أرضها الطيبة، وبلا شك فإنَّ الاتفاقية التي وقَّعتها أمس شركة "مطارات عُمان" مع الشركة الألمانية "أرونيا إي.جي" -وبالاشتراك مع شركة "راميش وناريندرا كيمجي"- ستعمِّق مؤشرات الثقة في السلطنة كواحةٍ للأمن والأمان؛ فالاتفاقية تَمنح مطار مسقط الدولي لقب "المطار الأول في العالم" المزوَّد بنظام الكشف عن الطائرات المسيَّرة بدون طيار (الدرون) فور دخولها المجال الجوي للمطار.

... إنَّ مثل هذه الاتفاقيات تبعثُ بجُملة رسائل مُشرقة عن السلطنة؛ وترفع مُؤشرات الثقة في نجاعة معايير الأمن والسلامة والكفاءة العملياتية المعتمدة لدينا، بالجمع بين أحدث النظم والأجهزة التي تعزِّز الملاحة الجوية، وتسهم في أن تكون حركة هبوط وإقلاع الطائرات آمنة، كأولوية تحمي المناطق المحيطة بالمطار، مع ضَمَان عدم التأثير على نُظم وآليات العمل؛ بفضل ما يتيحه النظام الجديد من فُرص لاكتشاف وتحديد موقع مُشغِّل الطائرة؛ وبالتالي سرعة التنسيق مع الجهات المختصة للتعامل معه.