موسم انتقالات "الأضواء".. "عنابي الجبل" يتصدر.. وظفار بكتيبة نجوم متكاملة.. وبهلا في مأزق

الرؤية - أحمد السلماني

تعيشُ أروقة أندية دوري الأضواء العماني لكرة القدم حركة تعاقدات نشطة، ما بين تجديد عقود لاعبيها أو استقطاب أسماء جديدة لقوائمها؛ لضمان قدرة تنافسية عالية في الموسم القادم، والذي فيما يبدو سيكون ساخنا كسخونة صيف الانتقالات؛ حيث تشهد أنديةٌ حراكا كبيرا في تعاقداتها يُقابله فتور من قِبل أندية أخرى لسوء أوضاعها المالية وأخرى لمشاكل إدارية بحتة.

ويتصدر نادي الرستاق المشهد بعد أن بادر بالتجديد للمدير الفني علي الخنبشي، الذي حقق نتائج مبهرة مع "عنابي الجبل" في الدور الثاني، هذا التعاقد ينظر إليه مراقبون على أنه يأتي وفق رؤية سديدة من حيث التعاقد مع المدرب أولا؛ وبالتالي هو من يختار الأسماء وفق الترشيحات المتاحة، بل ويشارك مباشرة في عمليات التفاوض مع اللاعبين، والتي أسفرت عن التجديد لكل من الحارس مهند البلوشي وخليفة الجماحي وثاني الرشيدي وأحمد الغافري ومحمد الغافري وإشهاد عبيد، فيما كسب خدمات أحمد المجيني وأحمد السيابي والحارس سعيد السناني وعمر الفزاري، واستقطب مارلي هبيلا، والقائمة لم تنتهِ بعد.

ومن ثم، يأتي ظفار حامل اللقب بكتيبة نجومه الدولية، والذي ضمن التجديد لكل من أحمد الخميسي وعبدالسلام عامر وصلاح اليحيائي وعلي البوسعيدي وعبد المجيد آل عبدالسلام، واستقطب زوما وحسن السعدي، وتوج تعاقداته بالدولي السابق عبدالعزيز المقبالي القادم من دوري الدرجة الأولى القطري، ثم صدم الوسط الكروي بالتعاقد مع الحارس الدولي المتألق فايز الرشيدي، في واحدة من أبرز صفقات الموسم، وقبل هؤلاء جميعا أتى بالمدرب العربي يامن الزلفاني، الذي فيما يبدو كانت له بصمات في هكذا تعاقدات تصنف بأنها الأفضل.

وأول من حرك الراكد من التعاقدات، كان نادي السيب الوافد الجديد لدوري الكبار، بالتعاقد مع هداف الموسم المنصرم محمد الغساني، والحارس الدولي أحمد الرواحي وعيد الفارسي وباسل الرواحي، وجدد لإبراهيم الصوافي، فيما لم يحسم اسم مدربه بعد .

السويق من جانبه، ورغم أنه يدار بمجلس إدارة مكلف، إلا أنَّه وُفِّق في التجديد للمدرب الوطني قاسم المخيني، الذي انتشل الفريق من دوامة الهبوط الموسم الماضي، ليقفز به للمركز الرابع، كما جدد للاعبه خليل العلوي وتعاقد مع بدر الجابري وحاتم الحمحمي.

وجدد فنجاء كذلك لمحترفيه دوجلاس داسيلفا ومبويو تويتي، فيما لم يحسم أمر المدرب بعد، وجدد نادي مسقط للمدرب الوطني إبراهيم صومار وللاعبين ماجد البلوشي ومحمد الحبسي ويعقوب السيابي ومحمود المقيمي وتعاقد مع زبير البلوشي.

وكاد بهلا أن يضيف للدوري قيمة فنية عالية باستقدامه المدرب الصربي زوران ملكنوفيتش، الذي فاجأ الجميع بمغادرته قبل أن يبدأ حتى، فيما جدد النادي لحسني الهنائي ونوح الغاوي ويونس الريامي وصلاح الحنظلي، ومحترفه أداما ديباتي وتعاقد مع كل من محمد الشكيلي والقذافي المحروقي وذاكر الخليلي.

صحار لم يحسم أمر مدربه، لكنه جدَّد للاعبيه داؤود الكحالي وإسحاق المقبالي وأحمد مال الله وتعاقد مع سالم المقبالي ومحمد السيابي وفهد آل عبدالسلام ومعاذ الخالدي، فيما لم يجدِّد العروبة سوى للاعبه عبدالعزيز الحسني، ولم يحسم أمر المدرب بعد، ويعيش النادي عاصفة إدارية وتجاذبات ظهرت في اجتماع الجمعية العمومية الأخير قبل أيام.

وتعاقد مرباط مع المدرب سيرجيو تراغيل، فيما جدد لمدربه المصري محمد عمر، الذي أسهم معه في عودة "الموج الأزرق" للدوري، فيما جدد نادي عمان لمدربه الوطني نبيل مبارك، لكن هذه الأندية الأخيرة لم تحرك ساكنا بعد من حيث التعاقد مع اللاعبين وباقي الأجهزة الفنية والإدارية، رغم أنه لم يتبقَّ على انطلاقة الموسم سوى شهر فقط.