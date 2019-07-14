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نجمات السيدان من "مرسيدس – بنز" بأسعار خاصة حتى 30 سبتمبر

الأحد 14 يوليو 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

نجمات السيدان من "مرسيدس – بنز" بأسعار خاصة حتى 30 سبتمبر

 

مسقط – الرؤية

 

تبرهن سيارة السيدان من الفئة E يوما بعد يوم أنها بالفعل السيارة الأكثر ذكاءً حيث توفر الأناقة والراحة المطلقة التي طالما اشتهرت بها نجمات مرسيدس - بنز فهي مزودة بأحدث المزايا والتقنيات العصرية في سوق السيارات.

وتأكيداً لالتزامها بإثراء تجربة عملائها "بالأفضل ولا شيء سواه" تدعو مرسيدس - بنز عُمان عملائها لاقتناء أيقونة السيدان المتألقة من طراز E 200 ابتداءً من 24,495 ريالا، وطراز E 300 ابتداءً من 27,995 ريالا فقط حتى 30 سبتمبر، وذلك لتمنحهم مستوى لا يضاهى من الابتكارات العصرية بما في ذلك طفرات كبيرة في تقنية مساعدة السائق.

وقال لورنس جود، الرئيس التنفيذي لمرسيدس - بنز عُمان: تُجسد نجمة السيدان من الفئة E شخصية وحيوية وأناقة نجمة العلامة الثلاثية العريقة. فهذه النجمة تتسمم بأحدث وأذكى مزايا الأمان على الإطلاق وبتصميمها الرياضي الآسر من الداخل والخارج مما يجعلها الاختيار المثالي للطامحين في التميُّز. وبملامح أنيقة ومظهر رياضي ممشوق، تم تصميم نجمتي الطراز E200 وE300 لكي ترضي أذواق عملائنا وتقدم لهم مستوى غير مسبوق من السلامة والراحة على كل الطرقات.

 

 

 

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