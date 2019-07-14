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أداء مبهر وحضور طاغٍ على الطرق الوعرة

من بولندا.. "الرؤية" تكشف أسرار قوة وأناقة "BMW X7"

الأحد 14 يوليو 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

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الرؤية – شريف صلاح

 

في سيارة BMW X7 يتكامل الحضور الطاغي مع الشخصية الاستثنائية. وعلى الرغم من مظهرها المهيب فإنها، وبفضل تصميمها المبسّط وشكلها الرياضي، تعطي انبطاعاً بالخفة والرشاقة. هذا ما اكتشفته "الرؤية" من خلال أول تجربة أداء دولية للسيارة في بولندا.

ويجمع طراز BMW X7 بين الحضور الطاغي على الطرق الوعرة، والأداء الفائق على الطرقات الممهدة، ويتمتع بمقصورة فاخرة مزودة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، وقد اطلع ضيوف شركة الجنيبي العالمية للسيارات على مزايا هذا الطراز الجديد كليًا من BMW بشكل حصري.

ويعدّ BMW X7 الطراز الأحدث والأكبر ضمن فئة BMW X، ومن المتوقع أن يلقى هذا الطراز اهتمامًا كبيرًا مؤكدًا حضوره في سوق سيارات الأنشطة الرياضية.

 

وتمنح أبعاد BMW X7 حضورًا طاغيًا على الطرقات، إذ يبلغ طوله 5150 مم، فيما يبلغ عرضه 2000مم، ويبلغ ارتفاع الطراز 1805 مم، أما قاعدة العجلات فيبلغ طولها 3105 مم.

كما يتميز تصميم الهيكل الخارجي بقاعدة مرتفعة عن الأرض، وخطوط السقف الطولية والنوافذ الواسعة، بالإضافة إلى مقدمة تحمل شبك BMW هي الأكبر مقارنة مع أي طراز أصدرته BMW، وزودت BMW X7 بإطارات مصنوعة من السبائك الخفيفة بقياس 20 بوصة قياسيًا، تمنحها حضورًا ملفتًا.

وتعد المقصورة الداخلية مثالا على الفخامة والرحابة، فصفوف المقاعد الثلاثة المكسوة بالجلد تمنح السائق والركاب الراحة ضمن أجواء فخمة، كما تتميز المقصورة برحابتها وتتسع لسبعة أشخاص بكل راحة، فيما يحظى ركاب الصف الخلفي بمستوى متساوٍ من الفخامة فقد زودت مقاعده بمساند لليدين وحاملات أكواب وفتحات USB.

وحاولت الشركة الألمانية إضافة الطابع الرياضي للسيارة فقد أصبح الكونسول الوسطي مائلا ناحية السائق لكي يتمكن من رؤية شاشة الملاحة بسهولة وقد تم إضافة التخشيب الراقي في الكونسول الوسطي وفي الطبلون الأمامي وعلى داخلية الأبواب.

ويبدو أن شركة بي ام دبليو اقتنعت بأنّ وسائل الأمان والسلامة تأتي للسائق والركاب قبل السيارة لذلك فقد طرحت جميع وسائل الأمان في جميع الفئات حتى القياسية فهناك بعض الشركات التي لا تقدم جميع وسائل الأمان في الفئة الأولى من سياراتها وإنما تتركها للفئات الأعلى. ولعل أبرز هذه التقنيات الكاميرا المحيطة بالسيارة 360 درجة ومكابح الطورائ والتنبيه قبل الاصطدام ومثبت السرعة الذكي وخاصية مراقبة النقطة العمياء وخاصية التنبيه عند مغادرة المسار وخاصية الحفاظ على السيارة داخل المسار وخاصية التنبيه عند السير عكس الاتجاه وغيرها الكثير.

 

 

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