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عبر شراكة استراتيجية بين البنك و"شل العمانية للتسويق"

بنك مسقط يحسّن تجربة العملاء في محطات خدمة شل بخاصية "مررها وبس"

الأحد 14 يوليو 2019 06:39 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يحسّن تجربة العملاء في محطات خدمة شل بخاصية "مررها وبس"

 

مسقط – الرؤية

 

أعلن بنك مسقط أنّ محطات خدمة شل من أوائل شركائه لاستقبال خاصية "مررها وبس" عبر بطاقات الخصم المباشر والإئتمان والبطاقات المسبقة الدفع الخاصة بالبنك؛ وذلك ترجمة للتعاون القائم بين بنك مسقط وشركة شل العمانية للتسويق.

وقال أمجد بن إقبال اللواتي، مساعد مدير عام البطاقات والأعمال المصرفية الإلكترونية ببنك مسقط: تتواصل بنجاح الحملة الترويجية لتشجيع الدفع الإلكتروني التي دشنها البنك مؤخراً في محطات خدمة شل والتي قررنا تمديدها حتى نهاية يوليو الجاري لإعطاء الفرصة لعدد أكبر من الزبائن للدخول في السحوبات والفوز بالجوائز المخصصة لهذه الحملة، وستجرى سحوبات بنهاية يوليو على 500 جائزة وسيفوز كل زبون بجائزة عبارة عن قيمة ما دفعه أثناء تعبئته الوقود للمرة الواحدة.

ومن جانبه قال خالد العويسي مدير قطاع التجزئة بشركة شل العمانية للتسويق: إنّ شراكتنا مع بنك مسقط علاقة استراتيجية لشركة شل العمانية للتسويق، لمنح عملائنا تجربتهم الأولى لخاصية "مررها وبس". وإضافة إلى الراحة التي يوفرها الدفع الرقمي بتقنية (contactless)، فهذه الخاصية تدعم المجتمع من خلال تقليل الاعتماد على النقد في المعاملات. نحن نطمح من خلال استراتيجية الشراكة مع بنك مسقط أن نرتقي أكثر بتجربة كل عملائنا ومستخدمين محطات خدمة شل عمان للوقود ونجعلها تجربة مريحة وفورية؛ حيث بدأنا أولى خطواتنا مع محطة خدمة شل العذيبة، مع خطط لتطبيق خاصية الدفع عن بعد في جميع محطات خدمة شل بالسلطنة.

وتتميز البطاقات بتصميم جديد وتتيح لحاملها بالتمتع بالعديد من المزايا، أهمها سرعة تنفيذ عمليات الدفع عبر أجهزة نقاط البيع بشكل عام أو أجهزة ATEX لنقاط البيع الأولى من نوعها بالسلطنة التي يستخدمها بنك مسقط في مختلف محطات خدمة شل وهي أجهزة لاسلكيّة معتمدة وحصرية تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن المواد والأجهزة المستخدمة في بيئة قابلة للاشتعال والانفجار، لذلك تعد أجهزة ATEX اللاسلكية أكثر أماناً من حيث الاستخدام في محطات الخدمة ويفتخر بنك مسقط بأنّها استُخدمت ولأول مرة في محطات خدمة شل.

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