"الترصّد الوبائي" يبحث آخر الاستعدادات للمسح الشامل في ظفار

صلالة – الرؤية

زار فريق من دائرة الترصد الوبائي بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محافظة ظفار؛ برئاسة الدكتور عبدالله المنجي مدير دائرة الترصد الوبائي بالإنابة. وذلك لعقد اجتماع مع المعنيين في دائرة مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية بالمديرية العامة للخدمات الصحية.

وهدفت الزيارة إلى تخطيط وتقييم الاحتياجات اللازمة للمسح الشامل لبدء مشروع الترصد لنواقل الأمراض، حيث قام الفريق بعدة زيارات ميدانية بولايات المحافظة شملت كلاً من صلالة وطاقة وضلكوت.

وقدم الدكتور عبدالله المنجي خلال الزيارة عرض مرئي عن أهميّة الترصّد الوبائي للحد من انتشار الأمراض؛ خصوصًا الأمراض التي تسببها نواقل الأمراض في المحافظة لاسيما البعوض بأنواعها كالأنوفلس والبعوضة الزاعجة والكيولكس، وكذلك مناقشة تنفيذ المسح الشامل لتلك النواقل.