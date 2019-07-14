تفاعل واسع مع استعراض "شباب عُمان الثانية" في فرنسا

باريس – العمانية

تواصل سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) مشاركتها في مهرجان روان أرمادا البحري 2019م، بمدينة روان بجمهورية فرنسا الصديقة. واستقبلت السفينة مجموعة كبيرة من الزوار الرسميين من السلكين الدبلوماسي والعسكري، من الدول الشقيقة والصديقة.

وثمن منظمو مهرجان روان أرمادا البحرية حرص السلطنة على مُشاركة الشعب الفرنسي احتفالاته البحرية. وتمثلت مشاركة طاقم السفينة "شباب عمان الثانية" طواقم السفن المشاركة في المهرجان البحري في العديد من الفعاليات كالمسابقات الرياضية واستعراض المسير في شوارع المدينة، والذي قدم فيه طاقم السفينة عددًا من استعراضات المشاة العسكرية بمصاحبة المقطوعات الموسيقية المستوحاة من الفلكلور التقليدي العماني.

وحظي الاستعراض بتفاعل كبير من الجمهور الذي اصطف في شوارع المدينة الفرنسية لرؤية فعالياته، كما يشارك طاقم السفينة في العديد من المنافسات الرياضية التي ستقام ضمن فعاليات المهرجان.

واطلع زوار سفينة شباب عمان الثانية على العرض المرئي لتاريخ بناء السفينة، وتفاصيل الرحلات السابقة لها، وحصلوا على إيجاز عن خط سير رحلة السفينة في رحلتها الدولية الرابعة، كما اطلعوا على الكتيبات والخرائط السياحية التي تم توزيعها عليهم بهدف تشجيع السياحة إلى السلطنة، كما نظم طاقم شباب عمان الثانية العديد من الفعاليات والأحداث.

وتواصل السفينة شباب عمان الثانية استقبال الجمهور الزائر للسفينة من مواطنين فرنسيين وسياح للاطلاع على ما تحتويه السفينة من معروضات وصور تحكي جانبا من تاريخ عمان التليد وحاضرها المشرق في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه- .

وكانت سفينة البحرية السلطانية العمانية (شباب عمان الثانية) قد رست على ضفاف نهر السين بمدينة روان الفرنسية، بعد أن قطعت ما يزيد على ستة آلاف ميل بحري، منذ مغادرتها قاعدة سعيد بن سلطان البحرية في الخامس عشر من شهر أبريل الماضي، وستمكث السفينة في مدينة روان الفرنسية حتى السادس عشر من الشهر الجاري، حيث ستنطلق بعد ذلك لتكمل مخطط مشاركاتها في مختلف المهرجات والأنشطة والفعاليات البحرية في العديد من الدول الأوروبية.