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تسهيلات "محفظة e-Floos" الرقمية تجذب التجار

السبت 13 يوليو 2019 07:38 م بتوقيت مسقط

تسهيلات "محفظة e-Floos" الرقمية تجذب التجار

 

مسقط – الرؤية

تشهد محفظة e-Floos الرقمية – من صحار الدولي- إقبالاً كبيرًا من قبل التجار؛ للاستفادة من حلول الدفع الحديثة، التي تقدمها المحفظة الرقمية، والتي تم تدشينها كجزء من الشراكة الاستراتيجية مع عمانتل وبالتعاون مع شركة الخدمات المالية العربية الرائدة في المنطقة في التمكين بتقنية FinTech. بدورها. وتستهدف منصة e-Floos ضم 50 ألف مستخدم بحلول نهاية هذا العام، في حين  تضم المحفظة حاليًا أكثر من 200 موقع حول السلطنة.

وقال خليل الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية في صُحار الدُّولي: إن تقديم خدمات رقمية مبتكرة تضيف قيمة إلى نمط حياة المستخدمين، وتوفر لهم سلاسة في إجراء المعاملات المصرفية، الأمر الذي يؤكد من جديد على التزامنا بإثراء التجربة الرقمية لعملائنا من خلال تنفيذ أحدث الابتكارات التي تسهل العمليات اليومية، فضلاً عن تماشيها مع مسيرتنا نحو المضي قدمًا في تقديم ما يناسب عالمهم المتغير باستمرار.  وندعو عملاءنا للاستفادة من فرصة استرداد النقود بنسبة 5٪ عند تسوقهم في متاجر كارفور. لقد قدمت محفظة e-Floos مفهوم جديد للتحويلات، مع تجربة أسرع وأسهل وأكثر أمانًا دون الحاجة لبطاقة أو حساب بنكي، مما يجعلها الخيار البديل المثالي للدفع.

وتوفر محفظة e-Floos حلولا سريعة وآمنة وسلسة للمستخدمين للدفع وتحويل مبالغ باستخدام أي بطاقة خصم صادرة في عمان، وإرسال واستقبال المبالغ المالية من وإلى الحسابات الأخرى، مما يوسع تسهيلات الدفع الإلكتروني في سلطنة عُمان؛ وهي مبادرة مهمة تدعم "استراتيجية عمان الرقمية" في السلطنة.

وللاستفادة من الخدمة، يمكن للزبائن تحميل تطبيق e-Floos من الآبل ستور لنظام  IOSو البلاي ستور لنظام Android ، والاستمتاع بالدفع غير النقدي لمتاجر البيع بالتجزئة مثل كارفور ومحلات العطور مثل جنيد للعطور وأصغر علي، إضافة إلى المقاهي مثل كوستا كوفي وإلي كافيه وكرك غلام وغلوريا جين كوفي، وباسكن روبنز وغيرها الكثير.

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