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ضمن المراكز العشرة الأولى في أوروبا منذ 2014

"فيات" تسجل رقما قياسيا بإنتاج السيارة رقم 500,000 من طراز "500X"

السبت 13 يوليو 2019 07:37 م بتوقيت مسقط

"فيات" تسجل رقما قياسيا بإنتاج السيارة رقم 500,000 من طراز "500X"

 

مسقط – الرؤية

تحتفل فيات بمرحلة هامة في تاريخها مع إنتاج السيارة رقم 500,000 من طرازها فيات 500X في ملفي، جنوب إيطاليا. ويشكّل هذا الإنجاز البارز فصلاً جديداً من النجاح في حكاية هذا الطراز الذي تصدّر الطليعة في فئته في إيطاليا وكانت له مكانته الثابتة دائماً بين أفضل عشر سيارات في أوروبا في الفئة نفسها منذ إطلاقه عام 2014.

وتتوفر فيات 500X في صالات عرض موزعها الرسمي ظفار للسيارات بالسلطنة. ومع إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة من سيارة فيات الكروس أوفر الشهيرة في غضون مدّة لا تتجاوز الخمس سنوات، كان من المناسب أن تكون السيارة التي سجلّت هذا الإنجاز القياسي نسخة مميّزة ذات إصدار خاص وهي 500X 120TH، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام في معرض جنيف الدولي للسياراتاحتفالاً بالذكرى المئة والعشرين على تأسيس علامة فيات التجارية. تتميز هذه النسخة بلونين هما الأبيض والأسود، وتتوافر للمرّة الأولى مجهّزة بمحرك تيربو 1.3 فايرفلاي بقوة 150 حصاناً وناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض.

وتمّ تسجيل الرقم القياسي للإنتاج في مصنع فيات كرايسلر للسيارات في ملفي، والذي يُعد واحداً من مصانع السيارات الأكثر إبداعاً وابتكاراً في العالم حيث يتم حالياً تصنيع سيارة فيات 500Xوجيب رينيجيد Jeep Renegade، والتي يتمّ تصديرها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. وخلال السنوات الخمس وعشرين الأخيرة، ركّز مصنع فيات كرايسلر في ملفي على تصنيع منتجات عالية الجودة من خلال الكفاءة العالية جداً في عملية الإنتاج إلى جانب تحفيز وتدريب العمال من أصحاب المهارات العالية في أكاديميتها، الجوهرة الحقيقية في تاجها.

 

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